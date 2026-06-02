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Krieg zwischen Israel und Iran„Was, verdammt, machst du?“

Lesezeit: 3 Min.

Benjamin Netanjahu 2025 zu Besuch bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Hat der US-Präsident Israels Ministerpräsidenten jetzt tatsächlich als „verrückt“ bezeichnet?
Benjamin Netanjahu 2025 zu Besuch bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Hat der US-Präsident Israels Ministerpräsidenten jetzt tatsächlich als „verrückt“ bezeichnet? JIM WATSON/AFP

Erst plant Israel, Beirut zu bombardieren, Iran will daraufhin die Gespräche mit den USA abbrechen. Dann kommt es zu einem angeblich wütenden Telefonat zwischen Trump und Netanjahu.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Die Frage ist, wie lange ein Frieden auf sich warten lässt, damit er nicht schon zerbricht, bevor er wirklich greift. Gerade im Nahen Osten, einer Region, wo in jedem Moment etwas geschehen kann, was einen potenziellen Frieden gefährdet. So erlebt es US-Präsident Donald Trump gerade auf der Suche nach einer Einigung mit dem iranischen Regime. Eigentlich glaubte er, diese schon gefunden zu haben.

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