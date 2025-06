Es gibt wohl wenig, das Donald Trump mehr liebt als Erfolg. Der US-Präsident verhandelt in mehreren Krisenherden dieser Erde, als wären sie allesamt günstige Gelegenheiten für erfolgreiche Deals – als ginge es bei diesen Kriegen um Business. Auch in der Frage einer möglichen atomaren Bewaffnung Irans hatte Trump in den vergangenen Monaten versucht, einen Deal zu erreichen, nach Jahren des diplomatischen Stillstands zwischen den USA und dem iranischen Regime. Doch es kam bislang zu keiner Einigung, die ihn zufriedenstellen konnte. Stattdessen kam ein Militärschlag Israels in der Nacht auf den vergangenen Freitag. Und dieser war, anders als Trumps eigene Gespräche, aus israelischer Sicht ein großer Erfolg.

Mehrere hochrangige Generäle wurden bei dem Überraschungsangriff in ihren Residenzen getötet, israelische Bomben beschädigten eine Atomanlage in Natans. Trump, der der Nachrichtenagentur Reuters sagte, er sei von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorher über diese Pläne informiert worden, zeigte sich nach dem Angriff beeindruckt von der Präzision des israelischen Militärs. Dies sei „sehr erfolgreich“ gewesen, sagte Trump.

Netanjahu will hier wie dort Verhandlungen „unter Feuer“ fortsetzen

Dabei hatte der US-Präsident zuvor lange versucht, Netanjahu von einem solchen Militärschlag abzuhalten. Noch am Freitag sagte er mit Blick auf Iran: „Sie können immer noch einen Deal aushandeln, es ist noch nicht zu spät.“

In den vergangenen Wochen hatten sich Benjamin Netanjahu und Donald Trump gegenseitig misstrauisch beäugt. Netanjahu sorgte sich Berichten zufolge, dass Trump einen schlechten Deal aushandeln könnte, der den israelischen Sicherheitsinteressen mehr schaden als nützen könne. Und Trump versuchte seinerseits, einen israelischen Schlag hinauszuzögern, um zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Doch letztlich, so berichtet es die New York Times, habe sich Trump immer mehr von Netanjahus Argument überzeugen lassen, dass glaubwürdige militärische Optionen den USA eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber Iran verschaffen würden.

Es ist ein Argument, das zu Netanjahu passt: Auch den Bruch der Waffenruhe in Gaza Mitte März erklärte er damit, dass er die Verhandlungen über die Freilassung israelischer Geiseln mit der Hamas nun „unter Feuer“ fortsetzen wolle. Bis heute gibt es zwar kein neues Abkommen mit der islamistischen Palästinenserorganisation – bei Trump, heißt es in dem Bericht, habe die Idee trotzdem verfangen. Und so begann Netanjahu den Krieg gegen Iran und dessen Atomprogramm, auf den er lange hingearbeitet hatte, mit amerikanischer Rückendeckung.

Trumps Wähler wünschen sich weniger amerikanische Kriege, nicht einen weiteren

Was der israelischen Regierung nun noch fehlt, ist ein Eintritt der US-Streitkräfte in den Krieg. Denn sie verfügen unter anderem über bunkerbrechende Bomben, die unterirdische iranische Atomanlagen tatsächlich zerstören könnten. Doch ein Eintritt der USA in diesen Krieg wäre eine folgenschwere Entscheidung für Donald Trump – eine, die seine Amtszeit prägen würde. Denn er würde damit jene Wähler aus der „Make America Great Again“-Bewegung vor den Kopf stoßen, die sich weniger amerikanische Kriege auf der Welt wünschen und nicht mehr. Sie fürchten negative Konsequenzen eines Irankriegs für die USA.

Trotzdem bewegt sich Trump in diesen Tagen militärisch und rhetorisch immer weiter in Richtung einer US-Intervention. In der vergangenen Nacht forderte er Iran zur „bedingungslosen Kapitulation“ auf, ein Flugzeugträger ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Würde es so kommen, hätte Netanjahu ihn genau da, wo er ihn schon lange haben wollte.

Trump unterstützt Israel vehement – aber es gibt große Risiken

Das Verhältnis von Netanjahu und Trump ist zwiespältig – im Grunde so wie das Gastgeschenk, das der israelische Ministerpräsident im Februar im Weißen Haus mitbrachte. Damals überreichte Netanjahu dem Präsidenten einen vergoldeten Pager – womöglich eines jener Geräte, die Israel in einer aufsehenerregenden Geheimdienstoperation mit Sprengsätzen präpariert und nach Libanon eingeschleust hatte, um diese im vergangenen September in den Hosentaschen und Händen von Hisbollah-Mitgliedern zu zünden. Die Aktion hatte der schiitischen Terrororganisation einen schweren Schlag versetzt. „Für Donald J. Trump, unseren größten Freund und größten Verbündeten“, stand darunter auf einer Tafel eingraviert. Doch auf dem Display des Pagers stand noch eine weitere Botschaft, versehen mit zwei Pfeilen in Richtung der Tasten: „Press with both hands“ – hier bitte mit beiden Händen drücken. Eine beunruhigende Botschaft.

Netanjahu und seine rechtsreligiöse Koalition hatten die Wahl Donald Trumps und dessen zweite Amtszeit herbeigesehnt. Schon in seinen ersten Jahren als US-Präsident hatte sich Trump im Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern deutlich auf die jüdische Seite gestellt. In einem umstrittenen Schritt hatte er etwa Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Noch vor seinem Amtsantritt hatte sich Trump außerdem für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen eingesetzt und seinen Nahost-Gesandten Steve Witkoff in die Waffenruhe-Verhandlungen zwischen Israel und Hamas geschickt, die damals noch das Team seines Amtsvorgängers Joe Biden führte. Dass es am Ende zu einer Freilassung von israelischen Geiseln kam, wurde vor allem Trumps Einsatz zugeschrieben – und nicht Netanjahu.

Der israelische Premier setzte zwei Monate später seinen Krieg in Gaza fort, bis Trump zuletzt auf eigene Faust einen US-Staatsbürger aus der Geiselhaft befreien ließ und Israels Vorgehen einen „brutalen Krieg“ nannte, der beendet werden müsse. Die Beziehung der beiden betagten Staatsführer, 75 und 79 Jahre alt, schien also noch vor Kurzem angespannt zu sein. Allerdings kam es wohl erst in der vergangenen Woche zu einer ungewöhnlichen Intervention des US-Botschafters Mike Huckabee in einer zutiefst israelischen Angelegenheit. Denn zwei ultraorthodoxe Parteien in Netanjahus Regierung hatten erst vor wenigen Tagen damit gedroht, dessen Koalition platzen zu lassen. Grund war ein Streit über die Wehrpflicht für orthodoxe Jüdinnen und Juden, die den Militärdienst überwiegend ablehnen.

Israelischen Medien zufolge sprach Huckabee deshalb mit ultraorthodoxen Führungsfiguren, er habe an sie appelliert, jetzt nicht an der Stabilität der Regierung zu rütteln. Denn die sei entscheidend mit Blick auf Iran, hieß es in den Berichten. Huckabee dementierte, dass er versucht habe, in diesen Gesprächen den Erhalt der Koalition und damit Netanjahus politisches Überleben zu sichern. Die Episode zeigt jedoch, dass sich trotz Auseinandersetzungen in der Gaza-Frage an der grundsätzlichen Verbundenheit der beiden Regierungschefs wenig geändert hat.

Nun also hat sich auch noch die Tonlage Trumps mit Blick auf Iran verschärft, ein Eingreifen der USA wirkt wahrscheinlicher. Dies würde eine Eskalation von Israels Luftkrieg bedeuten, die große Risiken für den Nahen Osten birgt – oder aber, so sieht es wohl Netanjahu, ein erfolgreiches Ende des Konflikts mit Iran.