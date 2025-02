Tomas Avenarius, Berlin

Wenigstens die Tatsache, dass er den Auftakt machen darf im Weißen Haus, kann er sich an die Fahne heften: Benjamin Netanjahu ist der erste ausländische Staatsmann, der von Donald Trump empfangen wird. Der Israeli will dem neuen US-Präsidenten am Dienstag die Botschaft vom „Sieg über die Hamas“ übermitteln. Dass der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen hat und die Handschellen klicken müssten, wenn er ausländischen Boden betritt – das kann dem Gastgeber und seinem Besucher egal sein. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter und sie erkennen das Den Haager Gericht nicht an. Um die Ermittlungen wegen möglicher israelischer Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg müssen sich beide Seiten nicht scheren.