Von Fabian Fellmann, Washington

Er treibt wieder die ganze Welt vor sich her, der orangefarbene Jesus, wie ihn die wenigen Gegner nennen, die es in seiner, der Republikanischen Partei noch gibt. Mit ein paar Sätzen bei einer Wahlkampfrede in South Carolina und 691 Zeichen auf seinem sozialen Netzwerk hat Donald Trump am Wochenende einfach mal die globale Sicherheitsarchitektur seit dem Zweiten Weltkrieg infrage gestellt.