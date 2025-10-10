Darf US-Präsident Trump die Nationalgarde nach Chicago und Portland schicken? Zwei Richterinnen aus den jeweiligen Bundesstaaten untersagen den Einsatz. Doch die Auseinandersetzung ist damit nicht zu Ende.

Der Streit über den Einsatz der Nationalgarde in Chicago gegen den Willen des Staates Illinois ist in dieser Woche eskaliert. US-Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social, der Gouverneur von Illinois und der Bürgermeister von Chicago gehörten ins Gefängnis, weil sie sich gegen den Einsatz der Nationalgarde stellten. Der demokratische Gouverneur J. B. Pritzker, der als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, antwortete auf X: „Dies ist ein Moment, in dem jeder Amerikaner seine Stimme erheben und dazu beitragen muss, diesen Wahnsinn zu beenden.“