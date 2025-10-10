Zum Hauptinhalt springen

Urteil zur NationalgardeEine weitere Richterin stellt sich gegen Trump

Lesezeit: 3 Min.

In Washington, D. C., ist die Nationalgarde schon im Einsatz. Wenn es nach Donald Trump geht, soll das auch bald in Portland und Chicago der Fall sein.
In Washington, D. C., ist die Nationalgarde schon im Einsatz. Wenn es nach Donald Trump geht, soll das auch bald in Portland und Chicago der Fall sein. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Darf US-Präsident Trump die Nationalgarde nach Chicago und Portland schicken? Zwei Richterinnen aus den jeweiligen Bundesstaaten untersagen den Einsatz. Doch die Auseinandersetzung ist damit nicht zu Ende.

Von Charlotte Walser, Washington

Der Streit über den Einsatz der Nationalgarde in Chicago gegen den Willen des Staates Illinois ist in dieser Woche eskaliert. US-Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social, der Gouverneur von Illinois und der Bürgermeister von Chicago gehörten ins Gefängnis, weil sie sich gegen den Einsatz der Nationalgarde stellten. Der demokratische Gouverneur J. B. Pritzker, der als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, antwortete auf X: „Dies ist ein Moment, in dem jeder Amerikaner seine Stimme erheben und dazu beitragen muss, diesen Wahnsinn zu beenden.“

Zur SZ-Startseite

USA
:Ist dieser Mann die letzte Hoffnung Amerikas?

Die Demokraten wirken seit ihrer Wahlniederlage wie erschlagen, während Trump das Land zerlegt. Inzwischen zeigt wenigstens einer von ihnen Ansätze von Gegenwehr: Gavin Newsom.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite