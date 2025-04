Von Peter Burghardt, Washington

Am Tag danach flog Donald Trump wieder in der Air Force One nach Florida, da ist er so gut wie jedes Wochenende. Auf der letzten Etappe waren zwei Reifen am Hubschrauber Marine One platt, ansonsten ging für den US-Präsidenten alles glatt, während die Aktienkurse abschmierten und Anleger panisch wurden. Am Donnerstag gab er sich beim Profigolfturnier in Miami die Ehre – weißes Polohemd, rotes Maga-Käppi, vor Palmen und unter dem blauen Himmel im Sunshine State.