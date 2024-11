USA:Trump macht Musk zum Berater für Kürzung von Regierungsausgaben

Es ist Elon Musk durchaus zuzutrauen, dass er demnächst mit einem Waschbecken im Department of Education mitten im Regierungsviertel in Washington aufmarschiert. Vor zwei Jahren trug er eines dieser amerikanischen Porzellan-Ungetüme ins Hauptquartier von Twitter, als er die feindliche Übernahme der Firma abgeschlossen hatte.

„Let that sink in“, schrieb er als Kommentar dazu auf dem sozialen Netzwerk, was etwa so viel bedeuten sollte wie: „Lasst das mal sacken.“ Überaus witzig finden das der reichste Mann der Welt sowie einige seiner Fans. Das englische Wort sink bedeutet sowohl sinken als auch Waschbecken.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Nicht zum Lachen war es für die Angestellten des Unternehmens. 80 Prozent von ihnen warf Musk raus. Technische Probleme folgten, X verlor in einem Jahr etwa die Hälfte der Werbeeinnahmen, die Tendenz ist weiter sinkend. Diesem Mann vertraut Donald Trump nun die Aufgabe an, die Bürokratie der Vereinigten Staaten radikal umzubauen – und das Bildungsministerium dürfte zuoberst auf der Liste der Ziele stehen. Trump hat mehrfach gedroht, es abzuschaffen.

Trump stellt Musk den Pharmaunternehmer Ramaswamy an die Seite

„The Great Elon Musk“ werde ein neues Ministerium für Regierungseffizienz leiten, verkündete der künftige US-Präsident am Dienstagabend via soziale Medien. Sinnigerweise nicht auf X, wie Twitter heute heißt, sondern auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social, ins Leben gerufen, weil Trump nach seinem versuchten Staatsstreich im Januar 2021 von Twitter verbannt wurde. Vivek Ramaswamy wird das Projekt gemeinsam mit Musk führen. Der Pharmaunternehmer war bei den Vorwahlen gegen Trump angetreten. Nach seinem Rückzug betätigte er sich als feuriger Trump-Unterstützer und erwarb sich in Trumps Make-America-great-again-Bewegung eine beachtliche Fangemeinde.

Zusammen würden die beiden bis zum Unabhängigkeitstag 2026 die amerikanische Bürokratie zerlegen, unnötige Regulierungen abschaffen, Verschwendung stoppen und Regierungsstellen umstrukturieren – laut Trump ein Geschenk zum 250. Geburtstag der USA. „Das wird Schockwellen durch das System senden“, ließ sich Musk in der Mitteilung zitieren. Er sieht sich bereits im Weißen Haus ein und aus gehen: Er stellte ein Bild online, das ihn mit Waschbecken im Oval Office zeigte.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Trump verglich die Bedeutung des Projekts schon mal mit dem Manhattan Project zur Entwicklung der Atombombe. Musk hält sich seit Tagen in Mar-a-Lago auf, wo er den designierten Präsidenten mit Ideen zum Umbau der Bürokratie bombardiert. Der Zeitpunkt für eine tiefgreifende Reform scheint günstig in einem Moment, in dem die künstliche Intelligenz ohnehin alte Strukturen und Prozesse infrage stellt. Trump plant zudem womöglich einen Umbau des Steuersystems, indem er die Einkommenssteuern durch Importzölle zu ersetzen versucht; das käme der Einführung einer Konsumsteuer durch die Hintertür gleich. Wohlwollende Kommentatoren heben hervor, dass Musk und Ramaswamy zwei ausgewiesen schnelle und unkonventionelle Denker sind, die viel Managementerfahrung in der Privatwirtschaft vorzuweisen haben.

Allerdings ist Donald Trump nicht gerade der erste Politiker auf der Welt, der Wirtschaftskapitäne auf eine komplexe moderne Bürokratie loslässt. Die Republikaner versuchen regelmäßig mit Ausschüssen, die Bundesausgaben von 6,75 Billionen Dollar zusammenzustreichen. Der Erfolg ist in aller Regel eher bescheiden, nicht zuletzt, weil sowohl Präsidenten als auch Kongressmitglieder lieber Geld ausgeben als einsparen. Selbst die sparsamsten Abgeordneten und Senatoren werden rasch weich, wenn Ausgaben gekürzt werden sollen, von denen ihre Wahlkreise profitieren. Freigiebig war auch der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, in dessen Amtszeit Defizit und Schuldenberg markant stiegen, weil er die Steuern für Unternehmen und Reiche senkte. Sein Name war Donald Trump.

SZ Plus Künftige Trump-Regierung : Elon Musk, Schattenminister Wird der Tesla-Chef für Donald Trump den Staatsapparat kaputtmachen? Wie der Milliardär Washington umkrempeln könnte – und welche Interessenkonflikte dadurch entstehen werden. Von Jannis Brühl, Simon Hurtz

Ob alles nur Show ist oder Musk und Ramaswamy tatsächlich Einfluss haben werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Ihr Department of Government Efficiency wird außerhalb der Regierung angesiedelt sein. Falls der Kongress den beiden keine Entscheidungsbefugnis erteilt und Trump das Interesse daran verliert, dürfte sich das Vorhaben als Papiertiger entpuppen. Es könnte dem Präsidenten aber auch dazu dienen, missliebige Verwaltungsangestellte zu drangsalieren, um autoritäre Ideen durchzusetzen.

Ramaswamy schrieb auf X, er wolle von der breiten Öffentlichkeit Hinweise auf Verschwendung von Steuergeldern. Solche Aufrufe generieren vor allem eine Flut von weitgehend wertlosen Daten – und damit viel Arbeit für Verwaltungsstellen sowie lukrative Aufträge für Beratungsfirmen. Die sozialen Netzwerke quollen umgehend über mit Listen voller Sparvorschläge, zum Beispiel angebliche 20 000-Dollar-Beiträge an Drag-Shows in Ecuador.

Mit neuer Aufgabe für Musk drohen Interessenkonflikte

Musk wird von der Aufgabe bestimmt zu profitieren wissen. Er hat den Wahlkampf Trumps mit über 200 Millionen Dollar unterstützt, die er vor allem in den wichtigen Swing States einsetzte, um Wähler an die Urnen zu bringen. Nun erhält er eine Gelegenheit, sich Wissen und Druckmittel anzueignen, um an Aufträge der öffentlichen Hand zu gelangen. Durchleuchtet er Verwaltungszweige wie die NASA oder auch das Verteidigungsministerium, gerät er in Interessenkonflikte, weil er mit ihnen Milliardenverträge abgeschlossen hat, vor allem dank seiner Satelliten und Raketen.

Für Trumps Kandidat als Verteidigungsminister hatte Musk auf X bezeichnenderweise nur Lob übrig. Es handelt sich um Fox-News-Moderator Pete Hegseth, ein ehemaliger Soldat mit Einsätzen im Straflager in Guantanamo, dem Irak und Afghanistan. In Washington überraschte seine Nominierung am Dienstagabend. Sie wird als Zeichen gelesen, dass Trump Loyalität und Linientreue über alle fachlichen Qualifikationen stellt. Schon in der ersten Amtszeit wollte er Hegseth zum Minister für Kriegsveteranen machen. Veteranenorganisationen wehrten sich vehement dagegen.

Auf sozialen Medien inszeniert sich der 44-Jährige mit Waffen, Munition und seinen zahlreichen Tätowierungen: die ersten Worte der US-Verfassung, eine USA-Fahne mit Sturmgewehr, das Kreuzritter-Motto Deus Vult, heute ein Schlachtruf rechtsextremer Amerikaner. Von Hegseth hätte Trump eher keine Widerrede zu befürchten, wenn er den Kulturkampf in der Verteidigung wieder aufnehmen wollte. Er könnte Transgender-Personen wieder aus dem Militär verbannen, Armeeangehörigen in Staaten mit einem Abtreibungsverbot die Reisekosten für die Behandlung nicht mehr bezahlen sowie Kasernen wieder nach Südstaaten-Generälen benennen. Und nicht zuletzt das Militär gegen jene einsetzen, die Trump im Wahlkampf bedrohlich als „Feinde von innen“ beschrieb.

Es ist kein Wagnis zu behaupten, dass Trumps Kandidat für den Verteidigungsminister in Washington zunächst einmal die deutlich größere Schockwelle auslöste als der Ehrenposten für Waschbeckenträger Elon Musk.

Anmerkung der Redaktion: In der Nacht zum Mittwoch ist uns in einer Pushmitteilung zu einem anderen Text ein Fehler unterlaufen. Anders als dort berichtet, soll Musk nicht Teil der US-Regierung werden, sondern lediglich als Berater fungieren. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.