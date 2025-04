Von Boris Herrmann, New York

In die Rubrik „Meldungen, die es zu herkömmlichen Zeiten zu größerem Aufsehen gebracht hätten“ gehört vermutlich auch die jüngste Ankündigung Donald Trumps, die Abgasnormen für Verbrenner-Autos zu entschärfen. „Für die Umwelt macht das keinen verdammten Unterschied“, sagte der US-Präsident am vergangenen Montag im Oval Office. Für die These, dass Abgase aus dem Straßenverkehr tatsächlich keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima auf diesem Planeten haben, dafür findet man wahrscheinlich nicht einmal in Amerika eine Mehrheit. Und selbst aus dem Munde des Drill-Baby-Drill-Präsidenten wirkte dieser Satz wie ein Rückfall in jene Zeiten, in denen er verkündet hatte, E-Autos sollten „in der Hölle schmoren“. So lange ist das noch gar nicht her, es war Trumps Weihnachtsbotschaft des Jahres 2023.