Sag zum Abschied leise Thank you

Von Peter Burghardt, Washington

So, das war nun also der letzte Termin von Elon Musk bei Donald Trump im Oval Office. Vorläufig. Schon bevor diese Trennung am Freitagnachmittag vor ausgewählten Journalisten zelebriert wurde, durfte man ganz grundsätzlich dies feststellen: Die Ära Trump ist diesem Unternehmer alles in allem nicht schlecht bekommen. Ehe Trump 2016 das erste Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, betrug Musks Vermögen laut Forbes 11,6 Milliarden Dollar. Derzeit schätzt ihn dasselbe Fachmagazin auf 424,8 Milliarden Dollar.