Es ist still im Saal, als Donald Trump vom „Feind im Inneren“ spricht und von militarisierten US-Städten. Generäle springen grundsätzlich nicht auf und applaudieren oder grölen, wenn ein Präsident das Wort erhebt, das gehört sich in solchen offiziell überparteilichen Kreisen nicht. Solche Ruhe ist Trump fremd, wenn er seine Reden hält, die ja meistens Wahlkampfreden sind, häufig vor Anhängern. Vielleicht wird sich der eine oder andere hochdekorierte Zuhörer ohnehin gefragt haben, was dieser bombastische Termin hier soll.