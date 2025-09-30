Es ist still im Saal, als Donald Trump vom „Feind im Inneren“ spricht und von militarisierten US-Städten. Generäle springen grundsätzlich nicht auf und applaudieren oder grölen, wenn ein Präsident das Wort erhebt, das gehört sich in solchen offiziell überparteilichen Kreisen nicht. Solche Ruhe ist Trump fremd, wenn er seine Reden hält, die ja meistens Wahlkampfreden sind, häufig vor Anhängern. Vielleicht wird sich der eine oder andere hochdekorierte Zuhörer ohnehin gefragt haben, was dieser bombastische Termin hier soll.
US-Präsident vor den Streitkräften„Wir sollten einige dieser Städte als Übungsgelände für unser Militär nutzen“
Donald Trump beschwört vor führenden US-Generälen den „Krieg im Inneren“ und meinte damit vor allem die von Demokraten regierten Großstädte. Verteidigungsminister Pete Hegseth fordert mehr „Kriegerethos“.
Von Peter Burghardt, Washington
