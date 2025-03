Selenskij müsse zeigen, dass er bereit für Friedensgespräche sei, sagt der US-Präsident. Sein Sicherheitsberater will hören, „dass er bedauert, was passiert ist“. Der Lieferstopp gilt ab sofort.

Von Peter Burghardt, Washington

Wenige Tage nach dem Rauswurf von Wolodimir Selenskij aus dem Oval Office setzt Donald Trump vorübergehend die militärische Unterstützung der Ukraine aus. Die Entscheidung fiel am Montagabend in Washington, in Europa hatte bereits der Dienstag begonnen. „Der Präsident hat deutlich gemacht, dass es ihm um den Frieden geht“, heißt es in einem Statement aus dem Weißen Haus. „Wir brauchen unsere Partner, die sich ebenfalls für dieses Ziel einsetzen. Wir halten inne und überprüfen unsere Hilfe, um sicherzustellen, dass sie zu einer Lösung beiträgt.“