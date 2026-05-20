Aus der Physik, Teilgebiet Chaosforschung, kennt man den Schmetterlingseffekt: Irgendwo auf der Welt schlägt eines dieser zarten Insekten mit seinen Flügeln – und Tausende Kilometer entfernt bricht ein Orkan los. In den vergangenen Tagen konnte man beobachten, wie das in der transatlantischen Sicherheitspolitik funktioniert. Verärgert über Bundeskanzler Friedrich Merz, der im Sauerland gesagt hatte, dass Amerika keine Strategie im Krieg gegen Iran habe und „gedemütigt“ werde, schlug US-Präsident Donald Trump in Washington mit den Flügeln. Seine Regierung prüfe, so schrieb er Ende April voller Wut auf seiner Plattform Truth Social, ob sie amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen könne. Ein paar Tage später verkündete dann Trumps „Kriegsminister“ Pete Hegseth das Ergebnis: 5000 GIs würden Deutschland verlassen.