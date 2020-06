In einer Rede hatte der US-Präsident angekündigt, notfalls die Armee zu entsenden, um in den Städten Amerikas die Unruhen niederzuschlagen. Darf er das rechtlich gesehen?

Und schon wieder stellen sich viele Amerikaner die Frage, die sie sich in der Präsidentschaft von Donald Trump schon so oft gestellt haben: Darf er das, was er da in typischer Großspurigkeit ankündigt? Darf er das wirklich?