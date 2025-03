USA:Ehemalige Verteidigungsminister schlagen wegen Demontage des Militärs Alarm

Boris Herrmann, New York

Zu den besonderen Eigenschaften von Donald Trump gehört die Fähigkeit, sich jederzeit selbst in den Schatten stellen zu können. Immer, wenn man denkt, jetzt kann es wirklich nicht mehr extremer werden, dann vergehen meistens nur noch wenige Minuten, bis es wieder extremer wird. Was sich alles in Trumps zweiter Amtszeit ereignet hat, bevor er Wolodimir Selenskij zur Verzückung des Kreml aus dem Weißen Haus rausschmiss, das werden die Historiker der Zukunft womöglich eines Tages als verhältnismäßig unbedeutendes Vorgeplänkel einer neuen Zeit betrachten.