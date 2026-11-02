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USAErlebt Trump nun sein blaues Wunder?

Lesezeit: 5 Min.

Nur ein Drittel der Amerikaner ist mit ihm zufrieden. Donald Trump spricht vor einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa mit den Medien.
Nur ein Drittel der Amerikaner ist mit ihm zufrieden. Donald Trump spricht vor einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa mit den Medien.
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump steht in Umfragen so miserabel da wie kaum ein US-Präsident vor ihm. In seiner Welt ist dennoch alles in bester Ordnung.

Von Peter Burghardt, Washington

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„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt“, sprach Donald Trump im Kapitol, vor sich ehemalige US-Präsidenten, aktuelle Kongressmitglieder und die reichsten Menschen der Welt. „Von diesem Tag an wird unser Land wieder aufblühen und weltweit Respekt genießen. Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden uns nicht länger ausnutzen lassen. An jedem einzelnen Tag der Trump-Regierung werde ich ganz einfach Amerika an die erste Stelle setzen.“

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