31. Mai 2019, 02:08 Uhr USA Trump droht Mexiko wegen Migration mit Strafzöllen

Der US-Präsident kündigt an, ab dem 10. Juni Sonderzölle auf alle Waren aus Mexiko zu erheben - bis es keine illegale Einwanderung mehr gebe.

US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen auf Importe aus Mexiko die illegale Migration durch das Land in die USA stoppen. Trump kündigte am Donnerstagabend in einer Mitteilung des Weißen Hauses an, vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Mai 2019

Der Strafzoll werde allmählich angehoben, "bis das illegale Immigrationsproblem behoben ist", twitterte Trump. Zuvor hatte er vor Reportern seine bisher "größte Stellungnahme" zum Grenzthema angekündigt.

Trump wirft der mexikanischen Regierung vor, nicht genug gegen den starken Andrang von Asylsuchenden aus Ländern wie El Salvador, Honduras und Guatemala zu tun, die in die USA streben. Zunächst war unklar, welche Auswirkungen sein Strafzoll auf den neuen Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada haben wird. Zahlreiche Produkte in amerikanischen Supermärkten stammen aus Mexiko.

Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen - gegen den Widerstand der Demokraten. Er hat mehrfach gedroht, die Grenze zu schließen, was allerdings für beide Länder erhebliche wirtschaftliche Kosten verursachen würde. Im Februar hatte Trump einen Nationalen Notstand an der Grenze ausgerufen.

Die Zahl illegaler Grenzübertritte von Mexiko in die USA hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. In den sieben Monaten zwischen Oktober - dem Beginn des US-Finanzjahres 2018/2019 - und April wurden nach Angaben der Grenzschutzpolizei CBP mehr als 530 000 Menschen aufgegriffen. Das sind rund 10 000 mehr als im gesamten Vorjahreszeitraum. Im März und April 2019 registrierte CBP jeweils mehr als 100 000 illegale Grenzübertritte.