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USATrumps gefährliche Botschaft an Merz

Lesezeit: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im März.
Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im März. Jonathan Ernst/Reuters

Der US-Präsident will eine Truppenreduzierung in Deutschland prüfen. Ist das seine Antwort an den Bundeskanzler, der gesagt hatte, die Amerikaner würden in Iran „gedemütigt“?

Von Peter Burghardt, Washington

US-Präsident Donald Trump schickt Tag für Tag alle möglichen Botschaften in die Welt, manche meint er ernst, andere vergisst er schnell wieder. Was ist nun mit diesem Beitrag, den der US-Präsident am Mittwochabend amerikanischer Ostküstenzeit auf Truth Social veröffentlichte? „Die Vereinigten Staaten prüfen derzeit eine mögliche Truppenreduzierung in Deutschland“, schrieb er in seinem Netzwerk, „eine Entscheidung soll in Kürze getroffen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

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SZ PlusVon Kathrin Wiesel-Lancé

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