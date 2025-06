Donald Trump hatte am Donnerstag einen vollen und – was die Stimmung angeht – wechselhaften Tag: Erst besucht ihn Friedrich Merz im Weißen Haus. Ein Treffen, das sehr freundlich abgelaufen ist. Später überwirft er sich dann mit seinem Ex-Berater und Wahlkampfhelfer Elon Musk. Um beides geht es in dieser Ausgabe von „Auf den Punkt“. Im Gespräch erklärt Daniel Brössler aus der Berliner SZ-Parlamentsredaktion, was der Besuch von Merz bei Trump jetzt für die deutsch-amerikanische Beziehung bedeutet.