Am Tag danach versucht der Außenminister, die Sorgen zu zerstreuen: „Wir lassen uns dort nicht spalten, wir stehen auf das Engste miteinander zusammen“, sagte Johann Wadephul am Donnerstag in Berlin, bei einem Treffen mit seinem moldauischen Amtskollegen. Die Europäische Union habe einen gemeinsamen Binnenmarkt, „und den werden wir auch jederzeit gemeinsam verteidigen“.