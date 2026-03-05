Am Tag danach versucht der Außenminister, die Sorgen zu zerstreuen: „Wir lassen uns dort nicht spalten, wir stehen auf das Engste miteinander zusammen“, sagte Johann Wadephul am Donnerstag in Berlin, bei einem Treffen mit seinem moldauischen Amtskollegen. Die Europäische Union habe einen gemeinsamen Binnenmarkt, „und den werden wir auch jederzeit gemeinsam verteidigen“.
EuropaMisstöne zwischen Spanien und Deutschland
Hat Bundeskanzler Friedrich Merz Spanien gegen die Attacken von US-Präsident Donald Trump nicht energisch genug verteidigt? Zwischen Madrid und Berlin droht ein Stimmungstief – mit Ausläufern nach Europa.
Von Josef Kelnberger und Henrike Roßbach, Berlin/Brüssel
