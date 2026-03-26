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Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“Trumps „Freude an der Gewalt“

Beim Besuch der japanischen Regierungschefin irritiert Trump mit einer Pearl-Harbor-Bemerkung.
Beim Besuch der japanischen Regierungschefin irritiert Trump mit einer Pearl-Harbor-Bemerkung. Alex Brandon

Warum scherzt Donald Trump über Pearl Harbor? Und sollten die SPD und die US-Demokraten mal reden? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

Die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ übt sich in dieser Ausgabe in der höheren Abschweifungsschule. Es geht um Kreisverkehre, linke Christen und Früchte aus dem Meer. Aber auch um die aktuell zweitwichtigste transatlantische Beziehung: die zwischen Donald Trump und Friedrich Merz.

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