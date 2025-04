Von Fabian Fellmann und Marc Beise, Washington, Rom

Giorgia Meloni weiß, wie sie mit Donald Trump reden muss. Als die italienische Premierministerin am Donnerstag neben ihm im Oval Office in Washington sitzt, beginnt sie ihre Bemerkungen mit einem historischen Jahrestag. Am 17. April 1492 hatte sich Christoph Columbus den königlichen Auftrag gesichert, der ihn über den Atlantik führen sollte, erklärt Meloni.