20. Dezember 2018, 23:32 Uhr Rückzug vom Amt US-Verteidigungsminister tritt zurück

James Mattis werde Ende Februar das Kabinett verlassen, kündigte der US-Präsident Trump auf Twitter an. Grund für den Rückzug vom Amt seien Meinungsverschiedenheiten.

US-Präsident Donald Trump wechselt seinen Verteidigungsminister James Mattis aus. Mattis werde Ende Februar das Kabinett verlassen, kündigte Trump am Donnerstagabend bei Twitter an. Über einen Austausch des Pentagon-Chefs hatte es schon länger Spekulationen gegeben. In Kürze werde ein neuer Verteidigungsminister ernannt.

In einem Brief an Trump nannte Mattis am Donnerstag Meinungsverschiedenheiten als Grund für seinen Schritt: "Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf einer Linie mit Ihren Ansichten sind." Es sei für ihn deswegen "richtig", von seinem Amt zurückzutreten.

Vor einiger Zeit hatten mehrere Zeitungen berichtet, er werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Der Journalist Bob Woodward hatte in seinem Enthüllungsbuch "Fear" geschrieben, Mattis habe sich mehrfach herablassend über Trump geäußert. Mattis hatte die Berichte über einen Rücktritt aber zurückgewiesen. Trump selbst hatte erklärt, Mattis werde noch lange im Amt bleiben.

Derweil denkt Trump laut zwei amerikanischen Vertretern über eine deutliche Reduzierung der Truppen in Afghanistan nach. Tausende Soldaten könnten in ihre Heimat zurückgeschickt werden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Derzeit sind 14 000 in Afghanistan stationiert. Das Verteidigungsministerium wollte sich nicht dazu äußern.

Die USA hatten am Mittwoch angekündigt, ihre rund 2000 Soldaten aus Syrien abzuziehen. In Regierungskreisen hieß es, der Abzug sei in den kommenden Monaten zu erwarten. Trump hatte das Ende des militärischen Engagements in Syrien damit begründet, dass die Extremistenorganisation IS besiegt sei.