US-Wahlen:Maine gegen Trump

Von Christian Zaschke, New York

Der US-Bundesstaat Maine hat Donald Trump in dieser Woche von den republikanischen Vorwahlen ausgeschlossen. Shenna Bellows, die Innenministerin von Maine, verwies in ihrer Begründung ausdrücklich auf Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C., am 6. Januar 2021. Damals hatte ein von Trump angestachelter Mob das Zentrum der amerikanischen Demokratie überrannt, um die rechtmäßige Übergabe der Macht an Joe Biden zu verhindern. Trump habe sich der Anstiftung zu einem Aufstand schuldig gemacht, was ihn als Präsidentschaftskandidat disqualifiziere, sagte Bellows. Maine ist nach Colorado der zweite Bundesstaat, der Trump von Vorwahlen ausschließt.