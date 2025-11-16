Donald Trump flog schon wieder nach Florida, als er sich in der Air Force One kurz der Lage in der Karibik zuwandte. „Ich habe mich irgendwie entschieden“, erwiderte er am Freitag im Flugzeug auf eine Frage, ehe das gewohnte Wochenende in seinem Strandquartier Mar-a-Lago und auf dem Golfplatz begann. „Ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, aber wir haben mit Venezuela große Fortschritte dabei gemacht, den Zustrom von Drogen zu stoppen.“

Wofür genau hat sich der Präsident entschieden? Soll Venezuela direkt angegriffen werden? Soll der venezolanische Präsident Nicolás Maduro mit Waffengewalt gestürzt oder mit Kampfhubschraubern abgeholt werden wie 1989 Manuel Noriega in Panama? Vor dem Abflug hatte sich Trump offenbar mit seinem Vizepräsidenten J. D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio, seinem stellvertretenden Stabschef Stephen Miller und Dan Caine, dem Chef der Streitkräfte, besprochen.

Die letzte US-Invasion in der Karibik gab es 1983 auf Grenada

Bei der Sitzung im Situation Room sollen dem Oberbefehlshaber „eine Vielzahl von Optionen“ vorgelegt worden sein, so meldet die Washington Post unter Berufung auf einen Regierungsbeamten. Trump sei „sehr gut darin, strategische Unklarheit zu wahren, und etwas, das er sehr gut kann, ist, unseren Gegnern nicht mitzuteilen, was er als Nächstes tun will“. So bleibt da fürs Erste diese Frage unbeantwortet: Wieso ist vor der venezolanischen Küste dieses Großaufgebot der amerikanischen Marine zusammengekommen?

Kürzlich traf auch noch, aus dem Mittelmeer kommend, die USS Gerald R. Ford dort ein, der größte Flugzeugträger der Welt, eine schwimmende Festung mit 5000 Soldaten und zahlreichen Kampfjets. Mindestens 15 000 Soldaten dürften in der Region sein, wenn nicht mehr, dazu gehören 2000 Marines auf Landungsschiffen.

Da sind außerdem mehrere Zerstörer, ein Atom-U-Boot und Flugzeuge aller Art. Inzwischen bekam das Manöver auch einen Namen, es heißt Operation Southern Spear. Offiziell geht es darum, den Rauschgifthandel zu bekämpfen. Ungewiss ist, wie weit diese Offensive gehen soll. Für eine Invasion wären es nicht genug Truppen. Venezuela ist nicht Grenada. Dort hatte der damalige Präsident Ronald Reagan 1983 die Operation Urgent Fury angeordnet. Die Invasion wurde damals vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilt.

Für eine Jagd nach mutmaßlichen Drogenschmugglern dagegen ist es ein bisschen viel Militärgerät. Seit September haben die USA 20 solcher vermeintlichen Rauschgifttransporte in die Luft gejagt; mehr als 80 Menschen starben. Die Raketen trafen ihre Ziele vor Venezuela im Nordosten Südamerikas und im Pazifik bei Mexiko, Kolumbien und Ecuador, jeweils in internationalen Gewässern. Meistens stellen Trump oder Hegseth danach kurze Videos ins Netz. Darauf sieht man, wie sich ein Schnellboot in einen Feuerball verwandelt.

Gewöhnlich werden verdächtige Lieferungen auf dem Wasser von der Küstenwache überprüft, Trump lässt stattdessen schwere Geschütze auffahren und kurzen Prozess machen. Journalisten recherchierten, dass einige der Toten bestenfalls Kleindealer waren, ein Kolumbianer aus Santa Marta habe vornehmlich als Fischer gearbeitet und mit seiner Familie in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Bisher gibt es keine Hinweise, dass es sich bei diesen Leuten um Terroristen handelt, wie das Weiße Haus und das Pentagon behaupten.

Hegseth vergleicht die Angriffe mit jenen einst auf al-Qaida. Trump sagt, die Vereinigten Staaten befänden sich in einem bewaffneten Konflikt. Zunehmende Kritik von den Demokraten und einigen Republikanern im Kongress umgeht er, laut Verfassung müssen Repräsentantenhaus und Senat Kriegseinsätzen nach 60 Tagen zustimmen. Viele Juristen betrachten die Attacken als eindeutigen Bruch des Völkerrechts. Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, forderte die USA auf, „die außergerichtliche Tötung von Menschen an Bord dieser Boote zu verhindern, unabhängig davon, welche Straftaten ihnen vorgeworfen werden“.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro nennt die Schüsse schlicht Mord. Trump wiederum bezeichnete Petro als Drogenhändler, ohne Beweise vorzulegen. Auf Venezuelas Machthaber Maduro haben die USA 50 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt. Die USA betrachten Maduro als Anführer des Cartel of the Suns, in Zusammenarbeit mit der früheren kolumbianischen Guerilla Farc. In New York ist er wegen Drogenterrorismus, dem Import von Kokain sowie dem Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern angeklagt. Das amerikanische Finanzministerium beschuldigt Maduro auch, mit dem Cartel of the Suns Komplize der Bande Tren de Aragua aus Venezuela und dem Sinaloa-Kartell aus Mexiko zusammenzuarbeiten, beide wurden von Trump zu Terrororganisationen erklärt.

„Je früher Maduro geht, desto besser für die Menschen.“

Venezolanischen Immigranten unterstellt die US-Heimatschutzbehörde gerne, mit dieser diffusen Gang Tren de Aragua verbandelt zu sein, obwohl sich das nur in wenigen Fällen bestätigt. Fachleute allerdings wissen, dass Venezuela im globalen Drogenhandel zwar eine Rolle spielt, aber keineswegs die entscheidende – schon gar nicht bei Fentanyl, dem Zehntausende Amerikanerinnen und Amerikaner Jahr für Jahr zum Opfer fallen.

Das Zeug wird in der Regel aus Mexiko eingeschmuggelt, nicht selten in Lastwagen über die wichtigsten Grenzübergänge. Die Chemikalien für den Stoff stammen vornehmlich aus China. Im Zuge des Zollstreits will Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping dazu verpflichtet haben, den Zustrom zu stoppen. Was Venezuela aber reichlich hat, das ist Öl, mehr noch als Saudi-Arabien. Das macht das Land traditionell interessant.

Das sozialistische Regime dort stört die USA schon lange, ähnlich wie jenes auf Kuba. Beide wäre nicht zuletzt der Außenminister Rubio gerne los, Sohn von Exilkubanern. Dass Maduro auch von gemäßigten Oppositionellen Korruption und Wahlbetrug vorgeworfen wird, soll dabei Argumente liefern. Trump wüsste sogar schon eine Nachfolgerin für Maduro: die Oppositionsführerin María Corina Machado, die ihren Friedensnobelpreis dem US-Präsidenten gewidmet hat.

Hegseth spricht bei der Operation Südlicher Speer davon, dass „die westliche Hemisphäre Amerikas Nachbarschaft“ sei, „und wir werden sie schützen“. Das klingt nach der alten Monroe-Doktrin, Amerika den Amerikanern. Der republikanische Senator Lindsey Graham schreibt auf X, George H. W. Bush habe den panamaischen Führer Noriega unter ähnlichen Umständen gestürzt. Er sei sehr froh darüber, dass Präsident Trump sich dafür einsetzt, „diese Schreckensherrschaft zu beenden. Je früher Maduro geht, desto besser für die Menschen in Venezuela und den Vereinigten Staaten.“