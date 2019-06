4. Juni 2019, 17:30 Uhr Trump in London Geht doch

Versteinerte Gesichter? Proteste auf der Straße? Egal. Die Familie Trump wollte in den Palast - also kam sie in den Palast. London und der US-Präsident, das wird keine große Liebe mehr.

Von Cathrin Kahlweit

Wenn Simon Schama einmal redet, ist er kaum zu stoppen. Die BBC hätte es wissen können; schließlich hat der berühmte Historiker aus London genügend Fernsehprogramme für den Sender gestaltet, eine "Geschichte Britanniens" war darunter, auch eine Serie über die Zukunft Amerikas. Außerdem hätte vielleicht der Hinweis geholfen, dass der Professor, der sein halbes Leben an Ivy-League-Universitäten in den USA gelehrt hat, ein Labour-Fan ist. Und Barack Obama unterstützt hat. Und dass, last, not least, die Queen just im vergangenen Sommer ...