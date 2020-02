Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, hat den Beschluss von US-Präsident Donald Trump zur Wiederzulassung von Landminen scharf kritisiert. "Präsident Trumps Entscheidung, das Verbot zum Einsatz von Landminen zu ignorieren, ist ein schwerer Rückschlag für die langjährigen internationalen Bemühungen, diese tödliche Waffe zu ächten", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die USA wären gut beraten, ihre Entscheidung zu überdenken."

Die Ankündigung der US-Regierung, trotz internationaler Ächtung wieder Landminen einzusetzen, hatte bei Hilfsorganisationen am Wochenende heftige Kritik ausgelöst. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte, der Einsatz von Landminen, der bereits so viele Zivilpersonen getötet habe, sei "unter keinen Umständen und für kein Land gerechtfertigt." Die Organisation Handicap International (HI) erklärte, die amerikanische Entscheidung könne "zum Todesurteil für unschuldige Menschen werden." Laut HI lag die Zahl der durch Landminen Getöteten und Verletzten im Jahr 2018 bei 6897.

Trump hatte vergangenen Freitag ein Verbot der Vorgängerregierung von 2014 aufgehoben. Damit ist den US-Streitkräften im Bedarfsfall nun der weltweite Einsatz von modernen Landminen mit Selbstzerstörungsfunktion erlaubt.

Dem Ottawa-Vertrag gehören mehr als 160 Staaten an

Mehr als 160 Staaten, darunter auch Deutschland, haben in dem 1997 beschlossenen Ottawa-Vertrag das Verbot von Landminen vereinbart, weil diese oft noch lange nach dem Ende militärischer Kampfhandlungen vor Ort verbleiben. Bei Minenexplosionen werden jedes Jahr Tausende Zivilpersonen verletzt, verstümmelt oder getötet. Häufig sind die Opfer Kinder, die im Freien spielen und dort auf eine Mine treten. In vielen Fällen müssen Verletzten die Beine amputiert werden.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gyde Jensen von der FDP, sprach sich ebenfalls deutlich gegen Trumps Entscheidung aus. Dies sei "ein massiver Rückschritt für den Multilateralismus", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Gerade in Zeiten, in denen "in internationalen Konflikten Angriffe auf die Zivilbevölkerung wieder zur perfiden Taktik werden", sei die Aufhebung des Landminenverbots durch die USA "ein fatales Zeichen". Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Liberalen betonte: "Landminen sind grausame Kriegswaffen, die vor allem unschuldige Zivilisten treffen. Die Ottawa-Konvention war ein Meilenstein, um diese barbarische Praxis zu beenden."