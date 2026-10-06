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USAUnter Trump verschieben sich ethische Standards

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump hier mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner (li.), der offenbar seine Rolle als Mediator zwischen Russland und der Ukraine mit seinen privaten Geschäftsinteressen vermengt.
US-Präsident Donald Trump hier mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner (li.), der offenbar seine Rolle als Mediator zwischen Russland und der Ukraine mit seinen privaten Geschäftsinteressen vermengt.
BRENDAN SMIALOWSKI

War da nicht eine Verfassung, die Amtsträger dazu verpflichtet, Gesetze über private Interessen zu stellen? Scheint dem US-Präsidenten egal zu sein – und dem Rest der Welt irgendwie auch.

Von Boris Herrmann, New York

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Im Herbst des Jahres 1785 kam ein Esel in Amerika an. Dabei handelte es sich um ein Geschenk König Karls III. von Spanien an George Washington, den Revolutionshelden und späteren ersten Präsidenten der USA.  Washington nannte seinen Esel „Royal Gift“, also Königliches Geschenk, und hatte, soweit das überliefert ist, kein allzu schlechtes Gewissen dabei. Aber vielleicht hat diese Esel-Episode ja gerade noch rechtzeitig ein gewisses Problembewusstsein unter den Gründungsvätern der USA geschärft. Ihr demokratisches Experiment sollte schließlich auch in Sachen Compliance ein Gegenmodel zu den europäischen Feudalstaaten werden. Deshalb schrieben sie unter anderem die „Foreign Emoluments Clause“ in die US-Verfassung hinein. Da heißt es, dass kein Amtsträger ohne die Zustimmung des Kongresses „irgendein Geschenk, irgendeine Vergütung, irgendein Amt oder irgendeinen Titel gleich welcher Art von einem König, Fürsten oder ausländischen Staat“ annehmen dürfe.

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