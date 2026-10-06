Im Herbst des Jahres 1785 kam ein Esel in Amerika an. Dabei handelte es sich um ein Geschenk König Karls III. von Spanien an George Washington, den Revolutionshelden und späteren ersten Präsidenten der USA. Washington nannte seinen Esel „Royal Gift“, also Königliches Geschenk, und hatte, soweit das überliefert ist, kein allzu schlechtes Gewissen dabei. Aber vielleicht hat diese Esel-Episode ja gerade noch rechtzeitig ein gewisses Problembewusstsein unter den Gründungsvätern der USA geschärft. Ihr demokratisches Experiment sollte schließlich auch in Sachen Compliance ein Gegenmodel zu den europäischen Feudalstaaten werden. Deshalb schrieben sie unter anderem die „Foreign Emoluments Clause“ in die US-Verfassung hinein. Da heißt es, dass kein Amtsträger ohne die Zustimmung des Kongresses „irgendein Geschenk, irgendeine Vergütung, irgendein Amt oder irgendeinen Titel gleich welcher Art von einem König, Fürsten oder ausländischen Staat“ annehmen dürfe.