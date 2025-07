Treue Anhänger kritisieren den US-Präsidenten, weil er die Akten zum mysteriösen Fall des New Yorker Sexualstraftäters nicht freigibt – wie vor der Wahl versprochen. Trump versucht zu beschwichtigen, doch die Angelegenheit könnte seine Machtbasis gefährden.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Morgen des 10. August 2019 wurde im Metropolitan Correctional Center in New York ein Mann tot in seiner Zelle gefunden, wenige Tage nach seiner Festnahme. Es war Jeffrey Epstein, 66, angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Jahrelang hatten sich der Multimillionär und seine Bekannten an Mädchen und jungen Frauen vergangen, einmal war Epstein bereits verurteilt worden. Zu einem weiteren Prozess kam es nun nicht mehr.