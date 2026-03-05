Der US-Präsident kündigte den Wechsel am Donnerstagnachmittag auf seinem sozialen Medium an. Kristi Noem habe „spektakuläre Ergebnisse“ erzielt, schrieb Trump, vor allem an der Grenze. Nun werde sie Sonderbeauftragte für „The Shield of the Americas“ werden, die neue Sicherheitsinitiative, die er am Samstag bekannt geben werde. Neuer Minister für Homeland Security, also des Heimatschutzministeriums, das für Innere Sicherheit zuständig ist, werde der Markwayne Mullin, der republikanische Senator aus Oklahoma, teilte der Präsident mit.