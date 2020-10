US-Präsident Donald Trump zeigt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus offenbar "milde" Erkrankungssymptome. Das berichten verschiedene Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Weiße Haus oder Stabschef Mark Meadows. "Ich bin optimistisch, dass er sich sehr schnell und zügig erholen wird." Trump sei nicht nur "in guter Stimmung", sondern auch sehr energiegeladen. Meadows behauptete: "Seine erste Frage an mich heute Morgen lautete: Wie geht es unserer Wirtschaft?"

Die New York Times schrieb am Freitagmorgen von "erkältungsähnlichen Symptomen und bezieht sich dabei auf eine Person, die über Trumps Zustand unterrichtet sei. Am Donnerstagabend sei noch über einen Behandlungsplan für den Präsidenten diskutiert worden. Auch Trumps Frau Melania zeigt offenbar leichte Symptome einer Erkrankung. Das schrieb sie auf Twitter.

Der jüngste Sohn der Trumps, Barron, wurde negativ getestet. Es würden alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit er sicher und gesund bleibe, sagte eine Pressesprecherin der First Lady. Neben dem Jugendlichen wurden etwa auch Mitglieder aus Trumps Kabinett auf das Coronavirus getestet.

Sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können, müsste Vizepräsident Mike Pence einspringen. Pence ließ einen Test machen, der negativ ausfiel. Der Vizepräsident werde seit Monaten täglich auf das Coronavirus getestet, schrieb sein Sprecher Devin O'Malley auf Twitter.

In einer vom Weißen Haus in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) verbreiteten Mitteilung hatte Trumps Leibarzt Sean Conley mitgeteilt, dass der Präsident und die First Lady positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Beiden gehe es aber gut, hieß es. Trump selbst verbreitete die Nachricht auch über Twitter und teilte mit, er und seine Frau würden umgehend in Quarantäne gehen. Wenige Stunden zuvor war bekanntgeworden, dass Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde.

Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, teilte auf Twitter mit, seine Ehefrau Jill Biden und er wünschten Donald und Melania Trump "eine rasche Genesung". "Wir werden weiterhin für die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie beten."

Biden und Trump waren am Dienstagabend bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November aufeinandergetroffen. Der Sender CNN berichtete, auch Biden werde auf das Virus getestet. Biden hat Trump im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen, in der Corona-Krise beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben.

Auch andere Kritiker haben Trump vorgehalten, die Gefahr durch das Virus nicht ernst zu nehmen. Er trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske und hat sich mehrfach abfällig über diese Schutzmaßnahme bei seinem Herausforderer Biden geäußert - zuletzt in der Debatte am Dienstag. Das Weiße Haus führte als Begründung stets an, der Präsident und sein Umfeld würden regelmäßig auf das Coronavirus getestet.

Unterdessen wurde bekannt, dass auch die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel mit dem Coronavirus infiziert ist. Allerdings hielt sie sich bereits seit Samstag zuhause im Bundesstaat Michigan und nicht in Washington auf, wie ein Sprecher mitteilte. Sie habe sich nach der Infektion eines Familienmitglieds testen lassen, am Mittwochnachmittag habe sie die Informationen bekommen, dass auch ihr Testergebnis positiv sei.