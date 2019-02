28. Februar 2019, 14:54 Uhr USA und Nordkorea Der Schock von Hanoi

Überraschend brechen Trump und Kim ihr Treffen in Vietnam ab. Sogar das gemeinsame Mittagessen fällt aus.

Die USA sind nicht bereit, ihre Sanktionen gegen Nordkorea komplett aufzuheben.

Nordkoreas Machthaber äußert sich erstmals zu einer Frage von einem amerikanischen Reporter. Das sei in der Geschichte noch nie vorgekommen, heißt es aus Südkorea.



Von Christoph Giesen und Arne Perras , Hanoi

Der Tisch war gedeckt, die Kameras im Speisesaal des ehrwürdigen Metropole-Hotels in Hanoi zeigten die lange Tafel, unter der Decke kreisten bedächtig zwei Ventilatoren, die Glastür durch die laut Protokoll US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Abschluss ihrer Gespräche um 11.55 Uhr gemeinsam schreiten sollten, blieb geschlossen. Fünf Minuten vergingen, zehn Minuten. Snowfish, eine asiatische Spezialität, sollte es geben, dazu Apfel-Foie-Gras - ein letztes gemeinsames Mittagessen also. Danach die Kür. "14.05 Uhr: Der Präsident nimmt an einer Zeremonie zur Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung mit dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea teil", so hatte es das Weiße Haus am Vorabend verbreiten lassen.

20 Minuten vergingen, 30 Minuten. Kommt nun vielleicht ein echter Durchbruch im Streit um die Denuklearisierung Nordkoreas? Da kann man schon mal den Snowfish kalt werden lassen. 40 Minuten, 50 Minuten, noch immer kein Zeichen von Trump und auch kein Kim, keine Regung im Speisesaal. Nach fast einer Stunde endlich eine Nachricht. "Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Einigung erzielt", teilte die Sprecherin des Weißen Hauses in einem knappen Statement mit. Kein gemeinsames Mittagessen mehr, keine Erklärung, kein Ergebnis. Der zweite Kim-Trump-Gipfel - gescheitert.

Eilig fuhren beide Delegationen in ihre Hotels zurück. Die Nordkoreaner ins Melia, in der Altstadt von Hanoi, der amerikanische Konvoi raste zum Marriott, etwas außerhalb der Stadt. Ob sich Trump und Kim jemals wiedersehen werden von Angesicht zu Angesicht? Das ist nun völlig ungewiss. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist jedenfalls deutlich brenzliger geworden. Der von ihm selbst erhoffte Friedensnobelpreis für Trump dürfte in weite Ferne gerückt sein.

Im Marriott trat Trump dann um kurz nach 14 Uhr vor die Journalisten, an seiner Seite Außenminister Mike Pompeo. Beim ersten Gipfel vor acht Monaten in Singapur hatte Trump noch alleine auf der Bühne gestanden, in diesem Moment aber suchte er wohl Unterstützung. Die schlechte Nachricht wollte er offenbar nicht ganz alleine vortragen und kommentieren.

Vergleichsweise beherrscht wirkte Trump, ganz anders als in Singapur; damals feierte er wie berauscht die angeblich großartigen Ergebnisse, obgleich er eine allenfalls sehr vage Erklärung ausgehandelt hatte. Nun gab es in Hanoi gar kein Dokument. "Manchmal muss man einfach gehen", sagte Trump. "Ich hätte heute einen Deal abschließen können, aber das wäre etwas gewesen, womit ich nicht glücklich gewesen wäre." Zwar seien die Gespräche sehr produktiv und auch die Stimmung ordentlich gewesen. "Wir mögen einander einfach. Wir haben eine gute Beziehung", sagte Trump. Damit meinte er sich und den Diktator aus Nordkorea.

Es haperte an den Details. Trump zufolge bestand Kim darauf, dass die Sanktionen gegen sein Land komplett aufgehoben werden. "Wir konnten das nicht tun", sagte Trump. "Sie waren bereit, einen großen Teil der Bereiche atomar abzurüsten, die wir wollten. Aber wir konnten nicht alle Sanktionen dafür aufheben. So werden wir weiterarbeiten und sehen."