27. Februar 2019, 12:29 Uhr EIL Handschlag in Hanoi - Kim und Trump beginnen Gespräche

Der US-Präsident und Nordkoreas Machthaber wollen in Vietnam unter anderem über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm sprechen.

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sind in diesen Minuten zu Gesprächen zusammengekommen. Sie begrüßten sich mit einem Handschlag in Hanoi. "Es ist eine Ehre, hier zu sein", sagte Trump zum Auftakt, während Kim davon sprach, man wolle gemeinsam "Hindernisse" überwinden.

Der Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt ist ihr zweites Treffen, das erste hatte vor etwa acht Monaten in Singapur stattgefunden. Die beiden Staatschefs hatten sich dort allem Anschein nach gut verstanden, substanzielle Fortschritte im Hinblick auf die angestrebte Denuklearisierung Nordkoreas aber hatte es nicht gegeben.

"Hoffentlich wird es erfolgreich sein", sagte Trump vor dem Treffen bei einem Arbeitsessen mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc. "Wir werden sehen, was passiert." Sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten, könne Nordkorea zu "einer großen Wirtschaftsmacht" werden, sagte Trump und nannte als Vorbild Vietnam, das sich wirtschaftlich rasant entwickelt habe.

Für dne Mittwoch ist ein gemeinsames Abendessen geplant. Am Donnerstag sollen weitere Gespräche stattfinden.

UN: Nordkoreas Atomprogramm ist intakt

Aus Nordkorea wurden Forderungen nach einem Entgegenkommen der USA laut. "Nordkorea bewegt sich nur so viel, wie sich die USA bewegen", schrieb die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung Choson Sinbo laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Das Blatt pflegt enge Beziehungen zur stalinistischen und international weitgehend isolierten Führung in Pjöngjang.

Die Zeitung hob die Versprechen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in dessen Neujahrsrede vom 1. Januar hervor, wonach sein Land keine Atomwaffen mehr produzieren und testen sowie keine solche Waffen anwenden und weitergeben wolle. Washington müsse Nordkorea aber mit "korrespondierenden" Maßnahmen entgegenkommen, falls diese Versprechen erfüllt werden sollten. Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten vor allem seine Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen verstärkt.

Die Vereinten Nationen hatten Anfang Februar berichtet, dass nach Einschätzung ihrer Experten Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm nach wie vor "intakt" ist. Das Land nutze unter anderem zivile Einrichtungen wie Flughäfen, um ballistische Raketen zusammenzubauen und zu testen, heißt es in einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat, den die Nachrichtenagentur AFP nach eigenen Angaben einsehen konnte.

