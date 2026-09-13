Donald Trump hat sich bisher gegen die Regulierung von künstlicher Intelligenz gestellt. Ihm geht es vor allem darum, dass die USA ihre Vorherrschaft sichern. Doch im Kongress wird der Ruf nach Sicherheitsauflagen lauter.

Wer wird die KI-Supermacht der Welt? US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen den jeweils anderen ausstechen.

Donald Trump hat jedenfalls keine Angst davor, dass KI zur Auslöschung der Menschheit führen könnte. Seine Sorge sei eine andere, sagte er vor einigen Tagen, als Reporter ihn danach fragten. „Ich befürchte, dass wir in eine sehr schlechte Lage geraten, wenn wir bei KI nicht gewinnen.“