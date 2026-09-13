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Künstliche IntelligenzTrump will mit KI vor allem eines: gegen China gewinnen

Lesezeit: 3 Min.

Wer wird die KI-Supermacht der Welt? US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen den jeweils anderen ausstechen.
Wer wird die KI-Supermacht der Welt? US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen den jeweils anderen ausstechen.
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Donald Trump hat sich bisher gegen die Regulierung von künstlicher Intelligenz gestellt. Ihm geht es vor allem darum, dass die USA ihre Vorherrschaft sichern. Doch im Kongress wird der Ruf nach Sicherheitsauflagen lauter.

Von Charlotte Walser, Washington

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Donald Trump hat jedenfalls keine Angst davor, dass KI zur Auslöschung der Menschheit führen könnte. Seine Sorge sei eine andere, sagte er vor einigen Tagen, als Reporter ihn danach fragten. „Ich befürchte, dass wir in eine sehr schlechte Lage geraten, wenn wir bei KI nicht gewinnen.“

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