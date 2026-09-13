Laut Immobilienanzeige auf dem Portal Zillow bietet das Haus unter anderem fünf Schlafzimmer und drei Bäder. Fotos im Bericht der New York Post zeigten ein sehr ansprechendes, modernes Haus.





Der Vater des heutigen US-Präsidenten, der Immobilienunternehmer Fred Trump, ließ das Haus in der Straße Wareham Place im Viertel Jamaica Estates den Berichten zufolge 1940 für die Familie bauen. Sechs Jahre später kam als viertes von fünf Kindern der Sohn Donald auf die Welt, bevor die Familie den Berichten zufolge 1950 in eine große, neu gebaute Villa in unmittelbarer Nähe umzog. Dort verbrachte Donald Trump den Rest seiner Kindheit.





Trump folgte den Fußstapfen seines Vaters und wurde in New York als Immobilienunternehmer reich. Der inzwischen 80 Jahre alte US-Präsident lebte lange in einem seiner Hochhäuser namens „Trump Tower“ in Manhattan. 2019 meldete er seinen Wohnsitz offiziell in Florida an – wohl aus politischen und steuerlichen Gründen. Dort befindet sich in Palm Beach sein Club Mar-a-Lago. Aktuell lebt Trump – wie alle US-Präsidenten – hauptsächlich im Weißen Haus in der Hauptstadt Washington.