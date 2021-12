Am 6. Januar 2021 wurde das Kapitol in Washington von Trump-Anhängern gestürmt.

Von Hubert Wetzel, Washington

Wenn man heute mit einem durchschnittlichen Republikaner über den 6. Januar 2021 redet, den Tag, an dem wütende Trump-Anhänger das Kapitol in Washington eroberten, dann hält sich die Empörung zumeist sehr in Grenzen. Zwei Drittel der Parteianhänger, 66 Prozent laut einer aktuellen Umfrage, sind nicht der Ansicht, dass der Sturm auf das Parlament ein Angriff auf die amerikanische Regierung war. Und fast vier Fünftel der Republikaner, 77 Prozent, glauben, dass ihr ehemaliger Präsident Donald Trump für den Gewaltausbruch an jenem Tag keine oder nur wenig Verantwortung trägt.

Diese entspannte Sicht auf ein Ereignis, das von anderen Beobachtern durchaus als Aufstand oder gar Putschversuch gewertet wird, hat viel mit dem Medienkonsum eines durchschnittlichen Republikaners zu tun. Kurz gesagt: In den Fernsehshows, die er sich ansieht, auf den Facebook- und Twitter-Konten, denen er folgt, wird ihm dauernd erklärt, dass der 6. Januar eine legitime Protestveranstaltung von Patrioten war, die wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Wahl besorgt waren. Ein paar Übereifrige hätten dann leider Krawall gemacht, so die Erklärung. Es habe an diesem Tag "viel Liebe in der Luft" gelegen, säuselte Donald Trump persönlich vor einigen Tagen bei einem Auftritt.

Allerdings lässt sich auch belegen, dass diese freundliche Deutung eine Legende ist, die von denen, die sie verbreiten, im Nachhinein zusammengestrickt wurde. Am 6. Januar, als die Patrioten die Fenster des Kapitols einschlugen, Polizisten zusammenschlugen und Jagd auf Abgeordnete und Senatoren machten, war sehr vielen Menschen im inneren Kreis um Trump bewusst, was da wirklich passierte.

Zumindest kann man das aus den Textnachrichten schließen, die Trumps damaliger Stabschef Mark Meadows am 6. Januar bekommen hat und die nun zum Teil von dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss veröffentlicht wurden, der den Sturm auf das Kapitol aufklären soll. Da findet sich zum Beispiel eine Nachricht von Laura Ingraham, einer profilierten, erzkonservativen Fox-News-Moderatorin und Trump-Verehrerin. "Mark, der Präsident muss den Leuten im Kapitol sagen, dass sie heimgehen sollen", schrieb sie am 6. Januar an Meadows. "Das beschädigt uns alle." Der Fox-Moderator Sean Hannity, ebenfalls ein Trump-Vertrauter, textete Meadows: "Kann er eine Erklärung abgeben? Die Leute bitten, das Kapitol zu verlassen?"

"Er muss diesen Scheiß sofort verurteilen ", schrieb Trump junior

Sogar Trumps Sohn Donald Jr., der heute so tut, als sei der 6. Januar eine Art Friedensmarsch gewesen und die Arbeit des Untersuchungsausschusses eine Hexenjagd auf seinen Vater, schrieb damals an den Stabschef: "Er muss diesen Scheiß sofort verurteilen." "Ich dränge sehr darauf. Ich sehe das auch so", antwortete Meadows. "Wir brauchen eine Rede aus dem Oval Office", legte Trump junior nach. "Die Sache ist zu weit gegangen und außer Kontrolle geraten." Nach Meinung der republikanischen Abgeordneten Liz Cheney, die sich den Zorn ihrer Partei zugezogen hat, weil sie Trump wegen des Sturms auf das Kapitol scharf kritisiert und in dem Untersuchungsausschuss mitarbeitet, lassen diese Nachrichten nur einen Schluss zu: "Das Weiße Haus wusste ganz genau, was beim Kapitol passiert. Parlamentarier, Journalisten und andere schrieben an Mark Meadows, dass ein Angriff im Gange war."

Dass derartige Enthüllungen nennenswerte politische Folgen haben werden, ist allerdings nicht zu erwarten. Die Republikaner in Washington und im Rest des Landes haben wenig Interesse daran, Trumps Rolle als Aufwiegler am 6. Januar wirklich aufzuklären oder ihn dafür sogar zur Rechenschaft zu ziehen. Meadows zum Beispiel hat zwar eine Ladung Textnachrichten an den Untersuchungsausschuss übergeben, dann aber erklärt, nicht mehr mit den Ermittlern kooperieren zu wollen. Das Abgeordnetenhaus wird deswegen eine Klage wegen Missachtung gegen ihn anstrengen.

Und sehr viele republikanische Anhänger werden davon, wie Trump-Vertraute den 6. Januar damals in Wahrheit gesehen haben, nie etwas erfahren. Berichtet wird über die Aufklärungsarbeit vor allem in der linksliberalen Presse. Konservative Medien wie Fox News überhäufen den Untersuchungsausschuss entweder mit Kritik oder ignorieren ihn. Sean Hannity zum Beispiel hatte am Montagabend in seiner Fox-News-Show Mark Meadows zu Gast. Seine besorgte Textnachricht vom 6. Januar sprach er kein einziges Mal an.