Von Fabian Fellmann, Washington

Kurz vor 21 Uhr funkt Joe Biden aus Bali dazwischen. Den ganzen Tag schon hatte die Nervosität in der Luft gelegen, waren die Fernsehstationen voll von der Ankündigung: Donald Trump hatte am Dienstagabend in seinem Club in Mar-a-Lago eine "spezielle Ankündigung" in Aussicht gestellt. Würde er nun, um 21 Uhr Ortszeit, endlich formell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekanntgeben? Und wie würde er das tun, nur eine Woche nach den Zwischenwahlen, bei denen seine Republikaner die hoch gesteckten Ziele weit verfehlt hatten?