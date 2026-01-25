US-Präsident Donald Trump hat Kanada für den Fall eines Handelsabkommens mit China mit massiven Strafzöllen gedroht. Sollte Kanada ein solches Abkommen umsetzen, würden die USA umgehend Zoll von 100 Prozent auf alle kanadischen Waren und Produkte erheben, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. „China wird Kanada bei lebendigem Leibe fressen, es vollständig verschlingen, einschließlich der Zerstörung seiner Unternehmen, seines ‍sozialen Gefüges und seiner allgemeinen Lebensweise“, behauptete Trump.

Mitte Januar hatte der US-Präsident Kanadas Vorhaben mit China noch als gute Sache bezeichnet. Zudem hatte Trump selbst Kanadas Eigenständigkeit wiederholt infrage gestellt und erklärt, das Nachbarland sollte sich den USA als Bundesstaat anschließen.

Trump verknüpfte seinen Beitrag auf Truth Social mit dem Bericht eines Nachrichtenportals über die Reise des kanadischen Premiers Mark Carney im Januar nach China. Dort hieß es, Carney stehe vor einem „Pakt mit dem Teufel“ und das Vorhaben könne Kanadas größten Handelspartner USA verärgern. In einem weiteren Post schrieb Trump, das Letzte, was die Welt brauche, sei eine Übernahme ‌Kanadas durch China. „Das wird NICHT passieren, oder auch nur annähernd passieren!“, so der US-Präsident.

Auch aus seinem „Friedensrat“ lädt er Kanada wieder aus

Kanada erklärte nach Trumps Äußerungen, es gebe kein Streben nach einem Freihandelsabkommen mit China. „Was erreicht wurde, war eine Lösung für mehrere wichtige Zollfragen“, schrieb Dominic LeBlanc, der für den Handel zwischen Kanada und den USA zuständige Minister, auf der Plattform X. Carney selbst forderte in einem Video die Kanadier auf, heimische Produkte zu kaufen. Trumps Drohung erwähnte er nicht direkt. Doch sagte er, angesichts der Bedrohung ‍der kanadischen Wirtschaft durch das Ausland hätten die Kanadier entschieden, sich auf ‌das zu konzentrieren, was sie kontrollieren könnten. „Wir können nicht kontrollieren, was andere Nationen tun, aber wir können unser eigener bester Kunde sein“, sagte er.

Meinung Weltordnung : Carneys Angebot an Europa ist zukunftsorientiert SZ Plus Kommentar von Viktoria Großmann ...

Die Beziehungen zwischen Carney und Trump verschlechterten sich vergangene Woche deutlich, nachdem Carney sich gegen Trumps Vorgehen gestellt hatte, er müsse Grönland kaufen. Carney rief in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum die Nationen auf zu akzeptieren, dass eine auf Regeln basierende Weltordnung vorbei sei. Er verwies auf Kanada als Beispiel dafür, wie „Mittelmächte“ gemeinsam handeln könnten, um nicht Opfer der US-Hegemonie zu werden. Carney nannte weder Trump noch die USA direkt. Er ⁠argumentierte aber, „die Mittelmächte“ müssten gemeinsam handeln –„denn wenn man nicht am Tisch sitzt, steht man auf der Speisekarte“. Viele Staats- und Regierungschefs und Wirtschaftsgrößen reagierten bei dem Treffen in der Schweiz stehend mit Ovationen. Trump sagte später in seiner Rede in Davos, Kanada lebe nur dank der USA. Carney wies das zurück. In der Folge lud Trump Kanada aus seinem Friedensrat aus, der sich mit ‍internationalen Konflikten befassen soll.

Trumps Eskalation stellt zudem eine Kehrtwende dar. Zu Carneys Reise nach China hatte sich Trump erst unterstützend geäußert. „Es ist eine gute Sache für ihn (Carney), einen Handelsdeal zu unterzeichnen“, sagte er am 16. Januar. „Wenn du einen Deal mit China machen kannst, solltest du das machen.“ Nun sagte er, China könne versuchen, Kanada als „Umschlagplatz“ zu nutzen, um US-Zölle zu umgehen. Sollte Trump seine Drohung mit den Zöllen wahr machen, würde dies den Druck auf kanadische Industrien wie Metallverarbeitung, Autoindustrie und Maschinenbau stark erhöhen.