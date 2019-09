Artikel per E-Mail versenden

US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem bisherigen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Das verkündete Trump bei Twitter. Der Grund seien starke Meinungsverschiedenheiten. Er habe Bolton am Montagabend zum Rücktritt aufgefordert, am Dienstagmorgen habe dieser dann seinen Rücktritt eingereicht, so Trump. Der Sicherheitsberater war seit April 2018 im Amt.

Bolton widersprach der Darstellung des US-Präsidenten auf Twitter. Er habe am Montagabend angeboten, zurückzutreten. Trump habe daraufhin gesagt: "Lass uns morgen darüber sprechen."

Kurz vor dem Trump-Tweet am Mittag (Ortszeit) hatte das Weiße Haus noch mitgeteilt, Bolton werde in seiner Funktion als Nationaler Sicherheitsberater gemeinsam mit Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin vor die Presse treten.

Bolton gilt als außenpolitischer Hardliner. In seiner Zeit unter Präsident George W. Bush gehörte Bolton, damals Staatssekretär für Rüstungskontrolle, zu den prominentesten Fürsprechern des Irak-Kriegs von 2003. Als Sicherheitsberater von Trump wurde er zu einem der Architekten der scharfen Sanktionspolitik der USA gegenüber Iran. Er wünscht sich schon seit Langem einen Regimewechsel in Teheran und bestärkte Trump in dessen Wunsch, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Das von den USA inzwischen aufgekündigte Abkommen mit Iran hält Bolton für "Barack Obamas Waterloo".

In einem Interview mit dem Sender NBC hatte Trump in diesem Jahr gesagt: "John Bolton ist absolut ein Falke". "Wenn es nach ihm ginge, würde er gegen die ganze Welt ziehen."