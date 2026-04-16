Von Mitternacht an soll es zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe geben, die zunächst für zehn Tage gelten soll. Das verkündete US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend. Er rühmte sich zugleich damit, dass dies der zehnte Krieg sei, den er beendet habe, wobei unklar blieb, wie er auf dieses Ergebnis kommt. Den meisten Libanesen war es egal. Sie fragen sich nun, wie es weitergeht. Weder Israel noch die Hisbollah äußerte sich bislang offiziell zu Trumps Ankündigung. Auch die israelischen Angriffe dauerten am frühen Abend noch an.