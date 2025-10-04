Ist es das jetzt der Moment, auf den so viele gewartet haben? In Gaza, in Israel und auf der ganzen Welt? Der erste große Schritt zum Frieden?

„Israel muss die Bombardierung des Gazastreifens unverzüglich einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social in der Nacht zum Samstag. Zuvor hatte Trump der Hamas ein Ultimatum gesetzt, sie müsse bis Sonntag auf den 20-Punkte-Friedensplan für den Gazastreifen reagieren, den Trump am Montag vorgestellt und dem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zugestimmt hatte.

An Freitagabend kam die Antwort der Hamas, früher als erwartet. Es ist kein klares Ja, eher ein „Ja, aber“. „Die Bewegung verkündet ihre Zustimmung zur Freilassung aller Geiseln – der lebenden und der sterblichen Überreste – gemäß der Austauschformel im Vorschlag von Präsident Trump“, erklärte die Terrorgruppe. Dem Plan zufolge muss sich Israel im Gegenzug aus Teilen des Gazastreifens zurückziehen und die Angriffe einstellen.

Zu einem entscheidenden Teil des Plans äußerte sich die Hamas aber gar nicht: der eigenen Entwaffnung. Weitere Verhandlungen seien nötig. Auch wann die Geiseln freikommen, sagte die Hamas nicht. Ein Sprecher der Hamas sagte, man werde die Geiseln „gemäß der in Präsident Trumps Vorschlag enthaltenen Austauschformel und sobald die Bedingungen für den Austausch vor Ort erfüllt sind“ freilassen. Was mit diesen „Bedingungen“ genau gemeint ist, sagte die Hamas ebenfalls nicht.

Israels Regierung antwortet ähnlich vage wie die Hamas

Israel müsste nach dem Trump-Plan etwa 1700 palästinensische Gefangene freilassen, darunter 250 wegen Mordes und Terrorismus zu lebenslanger Haft verurteilte. Die Hamas erklärte sich zudem bereit, die Aufsicht über Gaza an ein Expertengremium abzugeben. Ob sie selbst auch Teil des Gremiums werden will, blieb unklar.

Die israelische Regierung antwortete am Samstagmorgen auf die Aufforderung von Trump, blieb aber ähnlich vage wie die Hamas. „Wir werden weiterhin in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und seinem Team daran arbeiten, den Krieg gemäß den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit Trumps Vision für eine Beendigung des Krieges übereinstimmen“, heißt es in der Erklärung. Auf Trumps Forderung nach einer Einstellung der Kämpfe wird nicht eingegangen.

Und so gingen die israelischen Angriffe nach Augenzeugenberichten auch nach Trumps Aufforderung weiter. Israelische Panzer griffen weiter Gaza-Stadt an. Nach der teilweisen Zustimmung der Hamas sollen israelische Kampfflugzeuge mehrere Ziele im Küstenstreifen bombardiert haben.

Es bleibt dennoch die Hoffnung, dass die Antwort der Hamas der Beginn von Verhandlungen sein könnte, die zu einem Frieden führen. „Die Kämpfe müssen umgehend enden“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. „Frieden in Gaza und die Befreiung der Geiseln sind in greifbare Nähe gerückt.“

In den vergangenen Tagen hatten Katar und die Türkei den Druck auf die Hamas erhöht, den Friedensplan nicht abzulehnen. Vor allem die militärische Führung der Gruppe in Gaza soll den Krieg weiter führen wollen und eine Entwaffnung ablehnen. In einer früheren Version des Trump-Plans, der in Abstimmung mit vielen arabischen Ländern entstand, soll deshalb auch nur von der Abgabe schwerer Offensiv-Waffen die Rede gewesen sein. Eine Formulierung, die dann auf Druck Netanjahus geändert worden sein soll. Hier will die Hamas offenbar nachverhandeln.

Hamas will wohl kaum die Macht und die Waffen abgeben

Der Terrorgruppe fehlen bisher auch internationale Garantien, dass Israel die Angriffe nach der Freilassung aller 48 Geiseln beendet. Der Plan sieht eine internationale Schutztruppe vor, von der aber unklar ist, welche Länder sie stellen sollen. Israel soll außerdem weiter eine Pufferzone in Gaza besetzen dürfen, was die Hamas ablehnt.

Viele Analysten gehen davon aus, dass die Hamas nicht bereit sein wird, beides abzugeben: die politische Macht und ihre Waffen. Das wäre ihr Ende als Organisation. Genau das bleibt aber die Forderung Netanjahus, die totale Zerstörung der Hamas. Große Teile seiner Regierung würden den Krieg am liebsten weiterführen, die Palästinenser vertreiben und mit der Besiedlung des Gazastreifens beginnen. Auch in der Hamas wollen viele weiter kämpfen, sie sehen sich trotz der totalen Zerstörung Gazas als Sieger, weil Israel international immer isolierter dasteht.

Entscheidend wird sein, inwieweit Trump sich weiter um seinen Friedensplan kümmert. Oder sich wieder anderen Themen zuwendet. Zumindest kündigte er am Samstag weitere Verhandlungen an.