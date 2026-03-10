Viele Menschen rätseln nach wie vor, was genau Donald Trump in Iran vorhat. Der Montag war strategisch wieder etwas verwirrend. Erst verkündete der US-Präsident, dass der Krieg „very complete“ sei, also so gut wie vorbei. Dann gab das Verteidigungs- alias Kriegsministerium von Pete Hegseth auf X dies bekannt: „Der Kampf hat gerade erst begonnen. Keine Gnade.“ Man habe schon sehr viel erreicht, sagte Trump daraufhin, „aber wir haben nicht genug erreicht.“ Sicher wissen seine Landsleute dies: Das Benzin ist teurer geworden.
Von Peter Burghardt, Washington
