„Wir erwägen, unsere umfangreichen militärischen Bemühungen im Nahen Osten zurückzufahren“: Das schrieb Donald Trump am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social. Die USA stünden kurz davor, ihre Ziele zu erreichen. So hätten sie Irans militärische Fähigkeiten geschwächt.
Krieg gegen IranTrump sendet widersprüchliche Signale – und stellt Iran ein Ultimatum
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Der US-Präsident kündigt einen Rückzug an, schickt aber gleichzeitig weitere Soldaten ins Kriegsgebiet – und droht wenig später mit einem Angriff auf iranische Energieanlagen. Vor kurzem hatte er das noch ausgeschlossen.
Von Charlotte Walser, Washington
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