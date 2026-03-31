Donald Trump ändert im Krieg gegen Iran laufend die Rhetorik. Mal kündigt er intensivere Angriffe an, mal stellt er einen baldigen Rückzug in Aussicht. Am 31. Kriegstag hat er beides gleichzeitig getan. Wahrscheinlich werde bald eine Einigung erzielt, schrieb er am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Die USA hätten in Gesprächen mit einem „neuen und vernünftigeren“ Regime in Iran große Fortschritte erzielt.