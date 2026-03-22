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Krieg gegen IranTrump hat ein Strategieproblem

Lesezeit: 3 Min.

Soldaten der US Navy lotsen einen F7A-18E- Kampfjet an Bord des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford.
Soldaten der US Navy lotsen einen F7A-18E-Kampfjet an Bord des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford. US Navy/via Reuters

US-Präsident Trump hat sich auf einen Konflikt eingelassen, dessen Schlusspunkt er nicht selbst setzen kann. Sein Partner Netanjahu stört sich nicht an einem langen Krieg. Und so absurd es klingt: Iran hat dasselbe Ziel wie Israel.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Wenn es stimmt, was der Übervater aller Kriegskunst geäußert hat, dann ist Donald Trump der Alleinerbe von Hannibal, Napoleon Bonaparte und Asterix, dem kleinen Gallier: „Der Krieg ist ein Weg der Täuschung“, schrieb vor zweieinhalbtausend Jahren der Chinese Sunzi. Der US-Präsident wiederum äußert sich bei jeder Gelegenheit noch widersprüchlicher zum Krieg am Golf als am Tag davor. Und je häufiger er es tut – der Konflikt geht in die vierte Woche –, desto weniger verstehen Feind und Freund, was der Amerikaner eigentlich vorhat.

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SZ PlusVon Katrin Albrecht, Joachim Käppner, Christian Mayer und Nicolas Richter

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