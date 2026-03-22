Wenn es stimmt, was der Übervater aller Kriegskunst geäußert hat, dann ist Donald Trump der Alleinerbe von Hannibal, Napoleon Bonaparte und Asterix, dem kleinen Gallier: „Der Krieg ist ein Weg der Täuschung“, schrieb vor zweieinhalbtausend Jahren der Chinese Sunzi. Der US-Präsident wiederum äußert sich bei jeder Gelegenheit noch widersprüchlicher zum Krieg am Golf als am Tag davor. Und je häufiger er es tut – der Konflikt geht in die vierte Woche –, desto weniger verstehen Feind und Freund, was der Amerikaner eigentlich vorhat.