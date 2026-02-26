US-Präsident Donald Trump hat Iran vorgeworfen, trotz laufender Gespräche mit Washington erneut an seinem Atomprogramm zu arbeiten, und damit Spekulationen über mögliche weitere Militärschläge in den nächsten Tagen angeheizt.

In seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag erklärte Trump, iranische Vertreter verfolgten „erneut ihre unheilvollen Ambitionen“, nachdem US-Luftangriffe im vergangenen Jahr zentrale Teile des iranischen Atomprogramms zerstört hatten. „Sie wollen einen Deal, aber wir haben diese geheimen Worte noch nicht gehört: ‚Wir werden niemals eine Atomwaffe besitzen‘“, sagte Trump. „Wir haben es ausgelöscht, und sie wollen wieder von vorn anfangen.“

Teheran betont seit Langem, sein Programm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Außenminister Abbas Araghchi erklärte am Dienstag in einem Beitrag in sozialen Medien, Iran werde „unter keinen Umständen jemals eine Atomwaffe entwickeln“.

Die scharfe Rhetorik des US-Präsidenten geht mit einem verstärkten militärischen Aufgebot der Vereinigten Staaten im Nahen Osten einher. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sowie sein Berater Jared Kushner wollen am Donnerstag in Genf eine neue Gesprächsrunde mit iranischen Vertretern führen.

Trump hat wiederholt gewarnt, bei einem Scheitern der Gespräche auch militärische Optionen zu prüfen, zugleich jedoch betont, dass eine Einigung bevorzugt werde. Innerhalb der US-Regierung gibt es bislang unterschiedliche öffentliche Darstellungen darüber, welche konkreten Ziele Washington mit einem neuen Abkommen verfolgt.

„Eine Einigung ist in Reichweite, aber nur, wenn der Diplomatie Vorrang eingeräumt wird“, sagte Araghchi.

Laut Rubio ist Iran auf dem Weg, Waffen zu entwickeln, die die USA erreichen könnten

Iran versucht nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio zudem, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Man habe bereits beobachten können, wie Iran die Reichweiten jener Raketen erhöht habe, über die das Land bereits verfüge, sagte Rubio vor Journalisten in der Hauptstadt des Inselstaats St. Kitts und Nevis, Basseterre. Es sei klar, dass sich Iran auf dem Weg dazu befinde, eines Tages Waffen entwickeln zu können, die die USA erreichen könnten.

Iran besitze bereits Waffen, die große Teile Europas bedrohen könnten, sagte Rubio. Der Außenminister äußerte sich dabei verwundert darüber, dass Teheran trotz Sanktionen und enormer wirtschaftlicher Probleme weiter Geld finde, um in Raketen mit immer größerer Reichweite zu investieren. „Das ist eine untragbare Bedrohung“, betonte Rubio, der auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist.

Kurz vor einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen Iran und den USA in Genf gab sich Rubio überzeugt, dass Diplomatie nie vom Tisch sei. Präsident Trump bevorzuge diplomatische Lösungen. Die an diesem Donnerstag anstehende dritte Verhandlungsrunde in diesem Jahr würde er lediglich als „nächste Gelegenheit zum Gespräch“ bezeichnen, sagte Rubio bei seinem Besuch im Karibikstaat St. Kitts und Nevis am Mittwoch (Ortszeit).

Seinen Angaben nach sollen sich die indirekten Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman hauptsächlich auf das umstrittene iranische Atomprogramm fokussieren. Die US-Delegation wird vom Sondergesandten Steve Witkoff geleitet. Rubio sagte weiter, man hoffe, dass Fortschritte erzielt werden könnten. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, nicht zu vergessen, dass sich Iran weigere mit den USA über seine ballistischen Raketen zu sprechen. „Das ist ein großes Problem“, sagte Rubio.