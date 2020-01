Weil das erste Opfer eines Krieges bekanntlich die Wahrheit ist, scheint es nur folgerichtig zu sein, dass um den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine in Teheran ein heftiger Deutungskampf entbrannt ist. Der Chef der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde sagte am Freitag, er sei sich "sicher", dass die Maschine mit der Flugnummer PS 752 nicht von einer Rakete getroffen worden sei.

Hingegen türmten sich vor allem aus amerikanischen, aber auch aus iranischen Quellen Belege, Videoaufzeichnungen und Fotos, die exakt das Gegenteil beweisen könnten. US-Außenminister Mike Pompeo reduzierte die Indizien auf den Satz: "Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Flugzeug von einer iranische Rakete abgeschossen wurde." Zwar versäumte auch er nicht, Untersuchungen anzumahnen. Allerdings verdichtet sich die Vermutung, dass eine Flugabwehrrakete, abgefeuert von einem Tor-M-1-Luftabwehrsystem aus russischer Produktion, die relativ langsame Maschine im Steigflug getroffen hat. Geheimdienste werden neben den öffentlich zugänglichen Quellen auch Satelliten-Aufzeichnungen vom Raketenstart und Mitschnitte des iranischen Funk- und Telefonverkehrs vorliegen haben.

Gleich nach dem Absturz hatte der kanadische Premier Justin Trudeau eine Brücke gebaut, damit Teheran die Urheberschaft der Katastrophe eingestehen kann: "Es könnte ein Versehen gewesen sein", meinte der Premier, und selbst US-Präsident Donald Trump konnte es sich leisten, Großmut zu zeigen: "Jemand auf der anderen Seite könnte einen Fehler gemacht haben." Aus Trumps Sicht wäre eine iranische Beteiligung hilfreich: Sie verschiebt die moralische Schuld für die Eskalation der vergangenen Tage und zeigt nebenbei, wie unfähig das Militär in Teheran ist.

Iran kann es indes nicht an einem Schuldeingeständnis gelegen sein - "das könnte dabei schaden, sich als Leidtragender zu inszenieren", wie der US-Raketenexperte Thomas Karako sagte. Vor allem aber würde es die aufgeputschte Stimmung im Inneren dämpfen, wenn einem Flugabwehrtrupp im entscheidenden Moment ein derart gravierender Fehler unterlaufen sein sollte.

Der Tod der 176 Menschen von Flug PS 752 belegt jedenfalls, wie unkontrolliert die außenpolitischen Konflikte dieser Tage ablaufen, und wie willkürlich die Führungen von Washington über Moskau bis Teheran ihr Arsenal nutzen. Trumps Entscheidung zur Tötung von Soleimani war dabei der vorläufig letzte Höhepunkt einer Kette von Provokationen, Demonstrationen nackter Stärke und auch Rechtsbrüchen. Ob Russland in der Ukraine oder bei der Stationierung von Söldnern in Libyen, ob das iranische Regime bei der Entsendung von Milizen nach Syrien oder Jemen, ob die Türkei bei der Besetzung der kurdisch besiedelten Grenzzone oder im Gas-Deal mit der libyschen Scheinregierung in Tripolis: Außenpolitik wird nicht mehr am Verhandlungstisch gemacht, sondern per kühl kalkulierter Provokation. Am Ende gilt das Recht des Stärkeren.

Trump, dessen erratische Politik von Nahost bis zum Pazifik auf Rückzug und Isolation angelegt war, hat mit der Tötung Soleimanis nun zum ersten Mal eine offensive und genauso unberechenbare militärische Botschaft ausgesandt, wie das seine Kontrahenten auf der Weltbühne tun. Der Präsident, der bisher jedem militärischen Risiko aus dem Weg ging, hat damit eine Warnung ausgesandt.

Diese Politik hat eine Sogwirkung

Sicherheitspolitiker haben aufmerksam registriert, wie etwa Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un blitzartig seine Provokationen einstellte. Der propagandistische Aufmarsch hin zu einem Waffentest in Nordkorea scheint momentan gestoppt zu sein. So verwundert es nicht, dass Trump in den USA inzwischen mehr Beifall für seine Angriffsentscheidung erhält als Kritik. Die Falken, in Sorge um die Abschreckungsmacht der USA, segeln jedenfalls wieder in starker Thermik.

Der Sogwirkung dieser Außenpolitik kann sich keiner widersetzen. Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij, dessen Land sich nun wieder einmal im Mittelpunkt einer Kriegskrise findet, wurde am Freitag heftig umworben und aus amerikanischen Quellen mit Belegen für eine iranische Urheberschaft versorgt. Washington nutzte gleichzeitig die Teheraner Defensive, um die Schraube noch eine Umdrehung weiter zu ziehen. Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin verkündeten neue Sanktionen, die sich gegen acht ranghohe iranische Regierungsvertreter, die Stahlindustrie und Rohstofflieferanten richten. Ausländische Einkäufer iranischen Stahls oder Transportunternehmen treffen die Strafen genauso wie Kupfer- oder Aluminiumproduzenten. Außerdem sollen Frachtunternehmen unter Druck geraten, die auf hoher See sanktioniertes Öl von Schiff zu Schiff verladen. Die nächste Runde im Schattenkrieg hat begonnen.