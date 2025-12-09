In ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie hat die amerikanische Regierung gerade erst Europa auseinandergenommen, nun legt Donald Trump persönlich nach. In einem Interview mit dem Magazin Politico zeichnet der US-Präsident ein Bild, als stünden die europäischen Partner kurz vor dem Zusammenbruch. Er behauptet, führende EU-Länder würden „verfallen“, regiert von „schwachen“ Anführern. „Europa wird zerstört.“ Auf die Frage, ob diese Nationen dann noch Verbündete sein würden, antwortet Trump so: „Nun, das kommt darauf an.“