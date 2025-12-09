In ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie hat die amerikanische Regierung gerade erst Europa auseinandergenommen, nun legt Donald Trump persönlich nach. In einem Interview mit dem Magazin Politico zeichnet der US-Präsident ein Bild, als stünden die europäischen Partner kurz vor dem Zusammenbruch. Er behauptet, führende EU-Länder würden „verfallen“, regiert von „schwachen“ Anführern. „Europa wird zerstört.“ Auf die Frage, ob diese Nationen dann noch Verbündete sein würden, antwortet Trump so: „Nun, das kommt darauf an.“
In einem Interview mit dem Magazin „Politico“ behauptet Donald Trump, europäische Länder würden unter der Last von Immigranten zerbrechen. Von der Ukraine verlangt er mitten im Krieg Wahlen. Der Präsident schließt nahtlos an die für Europa schockierende US-Sicherheitsstrategie an.
Von Peter Burghardt, Washington
