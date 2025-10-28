Trump erwartet „gutes Abkommen“ mit China. US-Präsident Donald Trump ist in Asien unterwegs, am Sonntag war er bei der Unterzeichnung eines „erweiterten Friedensabkommens“ zwischen Kambodscha und Thailand dabei, am Donnerstag soll er in Seoul auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Sie wollen im Zollstreit verhandeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Experten: Putins neue Wunderwaffe ist leicht abzuschießen. Der neue russische Marschflugkörper „Burewestnik“ kann theoretisch jedes Ziel der Erde erreichen und ist atomar betrieben. Trotzdem halten Experten ihn für „eines der dümmsten Systeme, die man sich vorstellen kann“. „Burewestnik“ ist sehr langsam und deswegen einfach vom Himmel zu holen. Zum Artikel (SZ Plus)

Eine Mehrheit der Deutschen stimmt Merz‘ differenzierter „Stadtbild“-Äußerung zu. Das Politbarometer hat das Ergebnis zur „Stadtbild“-Umfrage verkürzt dargestellt. 63 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass es Probleme mit denjenigen gebe, „die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten“. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Bundespräsident zieht um. Es ist Berlins ungewöhnlichster Umzug: Weil Schloss Bellevue renoviert werden muss, zieht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Bahnhof. Aber was muss alles mit, wenn ein Staatsoberhaupt die Adresse wechselt? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen