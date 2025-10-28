Was heute wichtig ist
Trump erwartet „gutes Abkommen“ mit China. US-Präsident Donald Trump ist in Asien unterwegs, am Sonntag war er bei der Unterzeichnung eines „erweiterten Friedensabkommens“ zwischen Kambodscha und Thailand dabei, am Donnerstag soll er in Seoul auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Sie wollen im Zollstreit verhandeln. Zum Artikel (SZ Plus)
- Deutsch-chinesische Beziehungen: Das China-Problem von Kanzler Merz (SZ Plus)
- Zum Liveblog zur US-Politik: USA und Japan wollen Chinas Monopolstellung bei der Verarbeitung Seltener Erden brechen
Experten: Putins neue Wunderwaffe ist leicht abzuschießen. Der neue russische Marschflugkörper „Burewestnik“ kann theoretisch jedes Ziel der Erde erreichen und ist atomar betrieben. Trotzdem halten Experten ihn für „eines der dümmsten Systeme, die man sich vorstellen kann“. „Burewestnik“ ist sehr langsam und deswegen einfach vom Himmel zu holen. Zum Artikel (SZ Plus)
- Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine: UN berichtet, russische Drohnen jagen gezielt ukrainische Zivilisten
- Schutz der Zivilbevölkerung: Minenräumen ist eine hochspezialisierte Technik geworden - doch auch die Minen werden klüger
Eine Mehrheit der Deutschen stimmt Merz‘ differenzierter „Stadtbild“-Äußerung zu. Das Politbarometer hat das Ergebnis zur „Stadtbild“-Umfrage verkürzt dargestellt. 63 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass es Probleme mit denjenigen gebe, „die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten“. Zum Artikel (SZ Plus)
- MEINUNG Debatten, die ins Nichts führen: Der Schaukampf ums Stadtbild ist beunruhigend aufschlussreich (SZ Plus)
- Zum Liveblog zur Bundespolitik: Gesundheitsministerin Warken findet, es gebe „No-go-Areas“ für Frauen
Der Bundespräsident zieht um. Es ist Berlins ungewöhnlichster Umzug: Weil Schloss Bellevue renoviert werden muss, zieht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Bahnhof. Aber was muss alles mit, wenn ein Staatsoberhaupt die Adresse wechselt? Zum Artikel (SZ Plus)
Weitere wichtige Themen