In einem historischen Votum hat das US-Repräsentantenhaus am heutigen Mittwoch über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump entschieden.

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben mehrheitlich für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump gestimmt. Damit ist Trump erst der dritte US-Präsident in der Geschichte, der sich einem Impeachment-Verfahren im Senat stellen muss.

Der Präsident war in zwei Punkten angeklagt, wegen Behinderung des Kongresses und wegen Missbrauches seines Amtes. In beiden Fällen stimmten die Abgeordneten dafür, den Präsidenten anzuklagen. Für den Vorwurf des Amtsmissbrauchs stimmten 230 Abgeordnete, für den Vorwurf der Behinderung des Kongresses stimmten 229 Abgeordnete. Damit verlief die Wahl fast exakt entlang der Parteilinien, ein ehemaliger Republikaner, der als Unabhängiger im Abgeordnetenhaus sitzt, stimmte mit den Demokraten, zwei Demokraten (beim Vorwurf der Behinderung des Kongresses waren es drei) stimmten gegen das Impeachment, eine die Bewerberin für die Nominierung der Demokraten zur Präsidentschaftswahl, Tulsi Gabbard enthielt sich in beiden Abstimmungen.

Über acht Stunden war zuvor im US-Repräsentantenhaus diskutiert worden. Hunderte Abgeordnete wollten ihre Meinung zum von den Demokraten angestoßenen Impeachment-Prozess kundtun.

Die große Mehrheit der ein bis dreiminütigen Reden bot dabei wenig Überraschendes. Die demokratischen Abgeordneten wiederholten die Gründe für das Impeachment, Trump habe sein Amt missbraucht und die Ermittlungen behindert. Die Republikaner dagegen warfen den Demokraten beinahe einhellig vor, mit dem mächtigsten aller Instrumente des Abgeordnetenhauses - dem Impeachment - nur politische Ziele zu verfolgen.

Zum Abschlussder Debatte sprachen der Führer der Demokraten ium Abgeordenetenhaus, Steny Hoyer, und sein republikanischer Gegenpart Kevin McCarthy. Hoyer verwies in seiner Rede auf drei Gelegenheiten, bei denen Demokraten gegen das Impeachment gestimmt hatten. Dies zeige, dass sich seine Kollegen ihre Entscheidung nicht leichtgemacht hätten. "Die Demokraten hatten nicht den Wunsch, es zu tun." Damit knüpfte damit an die Sprecherin des Hauses, die Demokratin Nancy Pelosi an, die die Debatte eröffnet hatte mit den Worten, "Trump lässt uns keine Wahl".

Republikaner McCarthy blickte in seiner Rede schon auf das Ende des Impeachments-Verfahrens. "Donald Trump ist Präsident der USA, er wird es morgen noch sein, und er wird es auch nach dem Impeachment noch sein," sagte McCarthy. Auch McCarthy warf den Demokraten vor, das Impeachment nur deshalb zu verfolgen, weil sie die Wahl 2016 verloren hätten, und das, obwohl das Verfahren im Abgeordnetenhaus keinerlei Beweise gegen Donald Trump zu Tage gefördert hätte.

Das eigentliche Impeachment-Verfahren wird dann im neuen Jahr in der zweiten Kammer des Kongresses - dem US-Senat - stattfinden. Dieser nimmt dann die Rolle eines Gerichts ein. Im Senat haben allerdings Trumps Republikaner die Mehrheit. Dass der Präsident am Ende also des Amtes enthoben wird, gilt als unwahrscheinlich.