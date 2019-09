Eine vom Weißen Haus veröffentliche Mitschrift eines Telefonats zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij belegt, dass der US-Präsident seinen Amtskollegen aufgefordert hat, Ermittlungen gegen seinen politischen Konkurrenten Joe Biden aufzunehmen. Das Gespräch zwischen Trump und Selenskjj ist in einer Beschwerde eines Whistleblowers erwähnt worden, die Mitte August eingereicht wurde. Diese steht im Zentrum einer Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die am Dienstag von der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bekanntgegeben wurde.

Trumps Kritiker werten das Gespräch im Sommer als Machtmissbrauch. Der Präsident bestreitet ein Fehlverhalten und hatte die Veröffentlichung der Mitschrift des Telefonats angekündigt.

In der Mitschrift fordert Trump seinen ukrainischen Amtskollegen auf, sich mit seinem Justizminister William Barr und seinem persönlichen Anwalt Rudy Guliani in Verbindung zu setzen. "Es gibt viel Gerede über Bidens Sohn, dass sein Vater die Ermittlungen gestoppt hat, und viele Leute wollen gerne mehr darüber wissen", so Trump am Telefon. "Was auch immer Sie (Selenskij, Anm. d. Red.) da mit dem Justizminister machen können, das wäre großartig."

Selenskij antwortete, dass, nachdem er einen neuen Chefankläger ernannt hat, dieser sich der Sache annehmen könnte: "Er oder sie wird sich die Situation ansehen, vor allem in Bezug auf das Unternehmen, das Sie in der Sache erwähnt haben." Der Verweis auf Barr könnte für Trump gefährlich werden, weil er die Vermutung nahelegt, dass Trump dazu bereit war, Institutionen der Regierung gegen einen politischen Rivalen einzusetzen.

Es war spekuliert worden, dass Trump fast 400 Millionen Dollar an militärischer Hilfe für die Ukraine eingefroren haben könnte, um das Geld als Druckmittel zu benutzen - nur wenige Tage vor dem Anruf hatte er das angeordnet. Von diesem Geld ist allerdings in dem halbstündigen Telefonat zwischen den beiden Regierungschefs nicht die Rede. Der Text stellt keine wörtliche Abschrift des Gesprächs vom 25. Juli dar, vielmehr haben zwei Mitarbeiter mitgeschrieben.

Trump hatte am Dienstag zwar bestätigt, dass er die Hilfen für die Ukraine zunächst zurückgehalten habe. Einen Zusammenhang zu Biden wies er jedoch zurück. Vielmehr habe er dafür sorgen wollen, dass die Europäer - unter ihnen namentlich auch Deutschland - ebenfalls zahlten. Unklar ist, ob Selenskij während des Gesprächs schon wusste, dass das Geld zurückgehalten worden war.

In den USA sind im November 2020 Präsidentschaftswahlen, bei denen Trump sein Amt verteidigen will. Biden gehört laut Umfragen zu den führenden Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Bidens Sohn Hunter hatte geschäftlich mit der Ukraine zu tun.